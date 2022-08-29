الحرب تشتعل بين بوجبا وشقيقه.. والأخير يتهمه بالسحر والشعوذة ضد مبابي.. القصة الكاملة

اشتعلت الحرب بين بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الفرنسي، وشقيقه ماتيس، في واقعة كانت حديث الشارع الرياضي حول عالم، بعدما قام ماتياس بابتزاز شقيقه بوجبا بكشف حقائق جديدة بشأن لجوء بوجبا لأعمال السحر والشعوذة ضد زميله في منتخب الديوك كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري القصة الكاملة في السطور التالية:

شقيق بوجبا يهدد بفضح أخيه ومبابي: سأكشف عن قنبلة

هدد ماتياس بوجبا شقيق بول بوجبا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بشكف مفاجآت مدوية عن شقيقه الأصغر وكيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

وقال ماتياس بوجبا، في فيديو نشره عبر حساباته على السوشيال ميديا: "هل يستحق بوجبا مكانته في منتخب فرنسا، وشرف المشاركة في بطولة كأس العالم، هل يستحق وجوده أساسيا في يوفنتوس؟ إذا كان جديرا بالثقة".

وتابع: "الجمهور الفرنسي والإنجليزي والإسباني والإيطالي وجميع محبي شقيقي بول بوجبا، هناك بعض الأمور التي يجب أن تعرفوها".

وأضاف: "سأكشف أيضا عن أمور مهمة عن كيليان مبابي، بوجود أدلة وشهادات تؤكد كلامي"، واصفا ماتياس المعلومات التي سيكشف عنها حول شقيقه وكيليان مبابي، بـ "القنبلة".

بول بوجبا يلجأ للشرطة ضد شقيقه

لجأ بوجبا إلى الشرطة ردا على تهديدات شقيقه ماتياس بكشف حقائق صادمة عنه.

وذكر محامو بول بوجبا، ووالدته ييو موريبا ووكيلته رافاييلا بيمينتا في بيان، أن تهديدات ماتياس بوجبا ليست مفاجئة، بل تضاف إلى محاولات استفزاز من عصابة منظمة ضد نجم يوفنتوس.

وأضاف البيان، أنه تم إبلاغ الجهات المختصة في فرنسا وإيطاليا بشأن هذا الأمر، ولكن تكون هناك أي تعليقات حول التحقيقات الجارية في الوقت الحالي.

ماتياس يواصل الحرب على شقيقه بوجبا ويتهمه بالسحر والشعوذة

واصل ماتياس الحرب على شقيقه بوجبا، حيث نشر عدة تغريدات على موقع "تويتر" للرد على إدعاء نجم يوفنتوس الذي أشار إلى تعرضه لابتزاز والتهديد، متهما شقيقه بأنه على صلة بعصابة هددوه ببندقية وطالبوه بمبلغ 13 مليون يورو، وهو ما كذبه ماتياس.

وقال ماتياس: "لقد وصل ما كنت أنتظره، أخي الصغير الذي بدأ أخيرا في إظهار وجهه الحقيقي، نظرا لأنه هو الشخص الذي بدأ التحدث من أجل الكذب على الشرطة والذي يخرج المعلومات، فلا يمكنك إلقاء اللوم علي، لقد أردت حقا أن تجعلني أصمت، حتى لو كان ذلك يعني الكذب وإرسالي إلى السجن".

وتابع شقيق بوجبا: "الأمر لا يتعلق بالمال، لقد ورطتني على عكس إرادتي، كدت أموت بسببك، لقد تركتني في الحفرة أثناء الهروب وتريد أن تلعب دور البريء؟ لكن لم يعد هناك جبان، وخائن ومنافق أكثر منك على وجه الأرض".

وواصل: "لقد شككت في ذلك، وقد ثبت الآن روايتي للحقائق، على عكسك، لدي ما يكفي لإثبات كلامي وأكاذيبك، أقول لك مرة أخرى يا أخي، التلاعب بالناس ليس جيدًا".

وقام ماتياس باتهام بوجبا شقيقه باللجوء لأعمال السحر والشعوذة رغم أنه مسلم، وأنه استخدمه ضد زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي لإصابته، وقال في الفيديو موجها كلامه لنجم باريس سان جيرمان: ”كيليان، هل تفهم الآن؟ ليس عندي شيء سلبي ضدك، كلماتي كانت من أجل مصلحتك والخير لك، كل شيء صحيح ومثبت، الساحر معروف، آسف لهذا الأخ، تدعو نفسك مسلمًا وأنت متورط في كل ذلك السحر، ليس من الجيد أن تحظى بالمنافقين والخونة حولك".

وأضاف: "أملك الأدلة على كلامي في حال أنكر بول بوجبا قضية الإستعانة بساحر وممارسة السحر والشعوذة".

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt !

👇🏿 La vidéo complète est sur insta

@mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 27, 2022