عاموا بحمام السباحة..تفاصيل اقتحام أنصار مقتدى الصدر القصر الجمهوري في بغداد..فيديو

اقتحم عدد من أنصار زعيم لتيار الصدري، مقتدى الصدر القصر الجمهوري العراقي داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بعد إعلانه اعتزال السياسة.

وتداولت وسائل الإعلام العراقية صور لأنصار مقتدى الصدر داخل القصر الجمهوري، من بينها صور داخل حمام السباحة، والذين اقتحموا القصر بعد التظاهر أمامه.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن القوات الأمنية أحكمت السيطرة على القصر الجمهوري وأخرجت المتظاهرين.

في السياق، اقتحم المتظاهرون كذلك مقر مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء.

حظر تجول بعد اشتباكات وقتلى

وأعلن حظر التجول في جميع أنحاء العراق، اليوم الإثنين، بعد ما شهدته العاصمة بغداد من اشتباكات أسفرت عن سقوط قتيلين وجرحى.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم. بحسب التوقيت المحلي.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب أن "قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية أن شخصين قتلا وأصيب 19 آخرين في اشتباكات بالعاصمة العراقية بغداد.

أفادت وكالة "رويترز"، الاثنين، بسماع دوي إطلاق نار في العاصمة العراقية بغداد، وأن "مسلحين موالين لإيران يطلقون الرصاص في الهواء".

وقالت الوكالة إن أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اشتبكوا مع أنصار جماعات مدعومة من إيران في بغداد وأنباء عن إصابات.