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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تستضيف اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

جامعة طنطا
جامعة طنطا

صرح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بأن الجامعة استضافت اليوم، الإثنين، اختبارات "مبادرة أشبال مصر الرقمية"، بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، مشيراً إلى أهمية المبادرة التي تستهدف الطلاب المتفوقين في دراستهم، لصقل مهاراتهم التكنولوجية وإعداد جيل من النشء قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، ومؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية.

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وأكد رئيس جامعة طنطا أن بناء جيل يمتلك أدواته التكنولوجية المعاصرة لتحقيق التحول الرقمي هو جوهر فكر التنمية المستدامة، لصناعة مستقبل أفضل من خلال رؤية متكاملة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية.

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من جانبه تفقد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب لجان الاختبارات واطمأن على سير الامتحانات التي عقدت بالجامعة وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات بسهولة، وتذليل كافة العقبات، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب، موضحاً أن ذلك يأتى طبقاً للعقد المبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية المصرية.

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وأضاف الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية أن عقد الامتحانات بمعامل جامعة طنطا تأتى فى إطار تكليفات الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعظيم الاستفادة من معامل الاختبارات الالكترونية بالجامعات.

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وأوضحت الدكتورة مروة قمر الدولة مدير مركز الاختبارات بالجامعة، أن المركز استقبل عدد 746 طالباً، أنهوا الاختبارات بنجاح دون أى معوقات، مشيرةً إلى أنه تم تجهيز المعامل بالكامل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

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التنمية المستدامة وزارة التعليم جامعة طنطا التعليم العالي وزارة التعليم العالى التحول الرقمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير التعليم العالي تكنولوجيا المعلومات المتفوقين البحث العلمي

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