رئيس شعبة الذهب: تذبذب السوق العالمي يؤثر علينا محليًّا| فيديو

أكد هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والذهب، أن هناك تذبذبا في سوق الذهب عالميا، مشيرا إلى أن هذا التذبذب يؤثر على السوق المحلي والذي بدوره يتأثر بعدة عوامل.

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الأسواق العالمية تواجه حالة من عدم اليقين نظرا لعدم نجاح السياسات المتشددة للفيدرالي الأمريكي تجاه التعامل مع التضخم المستمر بما يشكل ضغط علي البورصات العالمية وأسعار الذهب.

الأسواق العالمية في حالة ترقب

وتابع رئيس الشعبة العامة للمصوغات والذهب، أن الأسواق العالمية في حالة ترقب وانتظار لارتفاع جديد قد يشهده الذهب نظرا لترجع العملات المشفرة وأسعار الأسهم العالمية.