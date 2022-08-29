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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جديد.. اعرف آخر أسعار الذهب بمحال الصاغة |فيديو

صدى البلد

يواصل المعدن الأصفر ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار أعيرته اليوم، الاثنين، بأسواق الصاغة، والتي تؤثر على حركة السوق والبيع والشراء.

وقال أحمد خالد، تاجر بأحد أسواق الصاغة، إن عيار ٢٤ وصل سعره اليوم إلي ١٢٤٥ جنيها، بينما سجل عيار ١٨،  ٩٣٤ جنيها، وعيار ٢١ وصل إلي ١٠٩٠ جنيها.

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الذهب يرتفع 9 جنيهات في ختام التعاملات

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10 جنيهات.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين

وبحسب ما أورده موقع “إيجيبت جولد برايس توداي”، المتخصص في سعر المشغولات الذهبية ، فقد بلغ عيار 21 الأشهر انتشارا من بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 1084 جنيها للبيع و1090 جنيها للشراء مقابل  1075 جنيها للبيع و1079 جنيها للشراء  السبت الماضي.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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