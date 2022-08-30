محكي القلعة يتوهج بفريق بلاك تيما.. وتانيا صالح تستعرض انطباعاتها عن الحياة والحب

بمعالجات فنية مميزة توهج مسرح المحكي خلال الأمسية التي أقيمت لفريق بلاك تيما وجاءت ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء .

فوسط حشد جماهيري ضخم نجح الفريق في التعبير عن أفكار واحلام الأجيال الجديدة كما القى الضوء على جانب من الفلكلور الغنائي النوبي المدموغ بأساليب لغوية وموسيقية تحمل طابع متفرد وقدم عدد من اعماله الشهيرة كان منها مزيج أغاني: كل مرة وعلموني ، بحار ، إيه يعني ، إنسان ، افلت زمام ، عندي سر ، مرسال ، خليك مستني ، مكعب سكر ، برنس الليالي ، وينك ، عملنا اللي علينا ، علي شط النيل ، اجمل أيام حياتي ، اخبار اهرام ، چوبا الى جانب يا حلو صبح لـ محمد قنديل بتوزيعات جديدة .

قبله وفى مشاركتها الأولى بالفعاليات استعرضت المغنية والكاتبة اللبنانية تانيا صالح انطباعاتها عن الحياة والحب والتي جسدتها في شكل غنائي لاقى القبول والاستحسان كان منها مزيج بين أغاني ( يوم بيتوه ورضا مش راضي - مرايتي ويمكن لو - دقوا المهابيج وحشيشة قلبي ) ، كل ما تروح ، ها لعيون ، قرنة بقلبك ، حسابك بعدين ، هي لا تحبك ، ما في ولا مشكل ، ما قلنا شيء ، احلي قصة غرام ، يا غصن نقا الى جانب عدد من اعمال زمن الفن الجميل منها ع الضيعة لـ صباح، حبيتك تنسيت النوم لـ فيروز وعيني في عينك التي شاركها غنائها حازم شاهين.

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