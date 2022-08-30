عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محكي القلعة يتوهج بفريق بلاك تيما.. وتانيا صالح تستعرض انطباعاتها عن الحياة والحب

بلاك تيما
بلاك تيما

بمعالجات فنية مميزة توهج مسرح المحكي خلال الأمسية التي أقيمت لفريق بلاك تيما وجاءت ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء .

فوسط حشد جماهيري ضخم نجح الفريق في التعبير عن أفكار واحلام الأجيال الجديدة كما القى الضوء على جانب من الفلكلور الغنائي النوبي المدموغ بأساليب لغوية وموسيقية تحمل طابع متفرد وقدم عدد من اعماله الشهيرة كان منها مزيج أغاني: كل مرة وعلموني ، بحار ، إيه يعني ، إنسان ، افلت زمام ، عندي سر ، مرسال ، خليك مستني ، مكعب سكر ، برنس الليالي ، وينك ، عملنا اللي علينا ، علي شط النيل ، اجمل أيام حياتي ،  اخبار اهرام ، چوبا الى جانب يا حلو صبح لـ محمد قنديل بتوزيعات جديدة .

قبله وفى مشاركتها الأولى بالفعاليات استعرضت المغنية والكاتبة اللبنانية تانيا صالح انطباعاتها عن الحياة والحب والتي جسدتها في شكل غنائي لاقى القبول والاستحسان كان منها مزيج بين أغاني ( يوم بيتوه ورضا مش راضي - مرايتي ويمكن لو - دقوا المهابيج وحشيشة قلبي ) ، كل ما تروح ، ها لعيون ، قرنة بقلبك ، حسابك بعدين ، هي لا تحبك ، ما في ولا مشكل ، ما قلنا شيء ، احلي قصة غرام ، يا غصن نقا الى جانب عدد من اعمال زمن الفن الجميل منها ع الضيعة لـ صباح، حبيتك تنسيت النوم لـ فيروز وعيني في عينك التي شاركها غنائها حازم شاهين.

3e19bff8-e0cd-4e6f-8f7f-7386d921db4b
3e19bff8-e0cd-4e6f-8f7f-7386d921db4b
9e9d079d-14f5-440f-adb2-0b9e21563aab
9e9d079d-14f5-440f-adb2-0b9e21563aab
2988a9f6-af76-431f-8ede-c75da27e31c7
2988a9f6-af76-431f-8ede-c75da27e31c7
05769e95-a39f-4bd9-a2f5-374b394b1397
05769e95-a39f-4bd9-a2f5-374b394b1397
7880b7ca-094b-4fe2-a3f9-fe19cb975855
7880b7ca-094b-4fe2-a3f9-fe19cb975855
65772843-e827-4272-8360-9132c67ff7d6
65772843-e827-4272-8360-9132c67ff7d6
88789717-dcd2-41f2-bc64-5023895c7af3
88789717-dcd2-41f2-bc64-5023895c7af3
94290148-6b76-42f9-845b-da2d60b5befe
94290148-6b76-42f9-845b-da2d60b5befe
c9399f84-6c4c-483c-8826-dd4f3b0ece74
c9399f84-6c4c-483c-8826-dd4f3b0ece74
d0d53fe8-6ee7-4bd1-8e70-b52605bb02af
d0d53fe8-6ee7-4bd1-8e70-b52605bb02af
d124e48a-f2b6-4167-8fd6-bf5e035b47a6
d124e48a-f2b6-4167-8fd6-bf5e035b47a6
مسرح المحكي بلاك تيما قلعة صلاح الدين مهرجان قلعة صلاح الدين الفلكلور الغنائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضى منصور.. أوباما ينتقل إلى فيوتشر

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

تفاصيل تقديم مرتضى منصور لاستقالته خلال اجتماع الزمالك| فيديو

ترشيحاتنا

هبة قطب تخرج عن صمتها وتكشف أسرارًا عن نقيبة الأطباء شيرين غالب| فيديو

مرتضى منصور: أتعرض لحملة ممولة.. ويرد بالمستندات.. فيديو

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30-8-2022

مقتدى الصدر يغلق هاتفه ووزيره يلغي حسابات السوشيال ميديا

لطائف سورة لقمان.. مقاصدها وهل يجوز الدعاء بها للزواج

المالية: لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تانيا صالح تحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

السعر حسب المواصفات.. سوق حقيقي لبيع العرسان في هذا البلد | صور عجيبة

هتاكلها وتخس.. طريقة سحرية لتناول المانجو وخسارة الوزن

فيديو

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ