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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو إدارة الإسماعيلي: الكومي عاوز يمشينا بمزاجه.. والنادي يدار من السوشيال ميديا

صدى البلد

 


هاجم خالد الطيب عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، يحيي الكومي عضو مجلس إدارة الفريق، بسبب إصرار الأخير على توجيه الشكر لحمزة الجمل المدير الفني للفريق الأصفر.

وتابع عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، يحيي الكومي استجاب لبعض الصفحات الهدامة التي ترغب في رحيل حمزة الجمل عن فريق الكرة، مبررين ذلك بأن الجمل ليس على قدر مسؤولية إدارة النادي الإسماعيلي.

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وأتم خالد الطيب، الإسماعيلي أصبح يُدار عبر صفحات السوشيال ميديا، حمزة الجمل يستحق التكريم والإشادة ولو كان مدير فني من خارج إسماعيلية لحمل على الأكتاف، و"الكومي" عاوز يمشينا على مزاجه ويتخذ قرارات منفردة.

 

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