سيلفي الشاطئ.. مي سليم تبهر المتابعين من إجازتها الصيفية| شاهد

شاركت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت مي سليم في صورة سيلفي من علي شاطئ البحر، بدون مكياج، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة مي سليم مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.