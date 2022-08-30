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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قلم ويل سميث.. كريس روك يرفض تقديم حفل الأوسكار العام المقبل

ويل سميث وكريس روك
ويل سميث وكريس روك

كشف الممثل الكوميدي كريس روك، عن أنه رفض عرضًا لتقديم حفل الأوسكار المقبل، وذلك بعد أن قدمت له الأكاديمية دعوة ليكون مقدم حفل الأوسكار الـ95.

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وبحسب ما ورد، قال كريس روك للجمهور أثناء تقديمة عرض “ستاند أب” بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا الأمريكية: إنه عُرض عليه العودة لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2023، كمضيف بعد أن صفعه ويل سميث على خشبة المسرح.

وأضاف كريس روك خلال العرض الكوميدي الذي قدمه، أن العودة على مسرح الأوسكار ستكون مثل العودة إلى مسرح الجريمة.

وسخر كريس روك من صفعة ويل سميث خلال تقديمه “ستاند أب” قائلا: "إن الضربة التي تلقاها، أتت من الرجل الذي لعب دور محمد علي.. قد أصابت بالفعل".

في وقت سابق أكد رئيس قسم الترفية في مجموعة ABC كريج إيرويتش أن الشبكة منفتحة على فكرة تقديم كريس روك لحفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل 2023.

وقال كريج إيرويتش عن حفل الأوسكار الماضي 2022: "أعتقد أن حفل الأوسكار كان ناجحًا برغم واقعة الصفع، من الواضح أنه كان هناك الكثير من الجد، والذي طغى على الكثير من الأشياء الإيجابية حول العرض، لكنني كنت سعيدًا حقًا بالبرنامج.. حتى قبل تلك اللحظة المؤسفة للغاية.. بدأ العرض في الرجوع لمستواه عامًا بعد عام، وبالفعل عدنا بشكل كبير".

وأضاف كريج إيرويت: “لقد كانت أكبر عودة من أي عرض جوائز هذا الموسم.. إذا نظرت إلى ما كانوا يحاولون فعله، وهو إعادة الترفيه حقًا إلى البرنامج، فلديهم ثلاثة مضيفين ومقاطع وعروض موسيقية مذهلة، اعتقدت أنها طريقة رائعة للعرض لاستعادة مكانه في عباءة.. هناك دائمًا أشياء نتعلمها وسنسعى لتحقيق أداء أفضل في العام المقبل”.
وأعلنت أكاديمية الفنون عن موعد النسخة القادمة من حفل توزيع جوائز الأوسكار، وكشفت الأكاديمية أن الحفل سيقام بتاريخ 12 مارس 2023، وسيعرض في بث مباشر على قناة ABC.

تزوير الأوسكار


وكشفت تقارير صحفية أنه تم تزوير الأصوات في جائزة الأوسكار الخاصة بتصويت الجماهير لأكثر لقطة لاقت صخبًا من الجمهور.

كما كشفت التقارير أن تزوير التصويت تم عن طريق روبوتات تقوم بالتصويت تلقائيا من حسابات وهمية، وتم استخدامها لدعم فيلم المخرج زاك سنايدر Zack Snyder's Justice League، في مشهد رجوع البطل الخارق “ذا فلاش” بالزمن.

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