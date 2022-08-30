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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد توسعة الطرق وإنشاء محاور جديدة للقضاء على الزحام.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة طرق وإنشاء محاور جديدة، للقضاء على التكدس المروري والزحام، بشرق وغرب العاصمة، يأتي ذلك ضمن خطة التطوير التي تشهدها مدن المحافظة من أعمال توسعة الشوارع وأعمال الرصف، وإنشاء محاور جديدة.

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تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بطريق ابو عمر الجديد للربط بين رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ طنطا" ورافد الطريق الدولي "كفر الشيخ المحلة"، والأعمال الجارية بطريق الموقف الجديد من ناحية ميدان الملك عبد الله، من أعمال توسعة ورصف الطريق، كما يتابع الأعمال الجارية لإنشاء الكوبريين الجديدين على ترعة ميت يزيد، للقضاء على التكدس المروري.

كما تفقد الأعمال الجارية بتوسعة طريق امتداد صبري القاضي المار بسوق الجملة والإسكان الجديد، اتجاهاً لسخا، وإنشاء سور على ترعة الشكرية وإنشاء مقاعد، لتكون متنفساً للمواطنين.

وتفقد محافظ كفر الشيخ أعمال توسعة "طريق الصوالحة "، مدخل المحافظة من ناحية المحلة والحامول وبيلا، ليكون حارة واحدة للسيارات القادمة من شارع عبد الهادي راضي، من مدينة كفر الشيخ، مروراً بكوبري الصوالحة ، والمتجهة للكوبري الأزرق، والمحلة والحامول وبيلا وقرى مركز كفر الشيخ، وقرى بلطيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. 

ووجه بسرعة الانتهاء من توسعة الطريق، لبدء أعمال الرصف، وتحويل طريق أبو الطيب لاتجاه واحد للقادمين من المحلة وبيلا والحامول، والمتجهين لمدينة كفر الشيخ.

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كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين مشروعات خدمية بلطيم مدينة المرور

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