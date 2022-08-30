نقطة ضعف محبي السيارات.. فورد تشوق عملائها لـ موستنج 2024 بمحرك V8

نشر الحساب الرسمي لـ فورد موستنج على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة جديدة مرفق بها إعلان تشويقي جديد لا تتعدى مدته الـ 16 ثانية يذكرنا عن موعد الكشف الرسمي عن موستنج 2024 الجديدة يوم 14 سبتمبر المقبل، مع عبارة "استعد لأن تشعر" أو get ready to feel وهو أحدث إعلان تشويقي لعبت من خلاله فورد على وتر التسارع المذهل وصوت المحرك الشهير V8 للسيارة المهر الجديدة.

يظهر الإعلان ويركز على خاصية الصوت المميز لمحرك الـ 8 سلندر فنسمع صوت هدير عضلي عند التسارع، ويمكنك سماع فرقعة عندما ينزل السائق رجله عن دواسة الوقود. في نهاية المقطع الصوتي ، يبدو أن سيارة المهر تقوم بالركض مع تسارع و صرير.

وفقا لموقع موتور وان المتخصص في السيارات، يقال إن محرك V8 في الجيل التالي من فورد موستنج 2024 مرتبط بمحرك سعة الـ 5 لتر الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان إجمالي خرج القوة مختلفًا ، لكن المقاطع الصوتية تشير إلى إمكانية إعادة ضبط أنابيب ونظام العادم لتحقيق صوت أكثر قوة.

فورد موستنج

تؤكد فورد أن علبة التروس اليدوية ذات الـ 6 سرعات متوفرة مع إصدار موستنج 2024 ومن المؤكد أن يكون اختيار علبة التروس الأوتوماتيكية متاحًا، بالرغم من أن الشركة لم تعلن عن تفاصيله وعدد سرعاته.

ستطرح فورد أيضا موستنج 2024 مع محرك EcoBoost الشهير رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر مرة أخرى ، لا توجد تفاصيل متاحة حول تحسينات خرج الطاقة.

لا تزال تنتشر شائعات مفادها طرح فورد موستنج بإصدار هايبرد وتشير بعض التقارير إلى أن محركًا كهربائيًا سيتم تثبيته في المحور الأمامي ، بينما سيدوَّر محرك الاحتراق العجلات الخلفية. ستكون النتيجة أول فورد موستنج بنظام دفع كلي يتم صناعتها.