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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة رضا ما بين الأصالة والتجديد على مسرح البالون

صدى البلد

يقدم  البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده فرقة رضا على مسرح البالون والذى تقدم عددا من التابلوهات المميزة التى اشتهرت بيها الفرقة والتى تعبر عن الثقافة المصرية فى محافظاتها المختلفة .

بدأ الحفل بفيلم تسجيلي عن تاريخ تلك الفرقة وكيف تأسست على يد الفنان الراحل محمود رضا وطيف جابت العالم رافعة راية التراث المصرى.

ويتضمن العرض  رقصات تراثية وحديثة للجمع بين الاصالة والتجديد مثل  حلاوة شمسنا، الاقصر بلدنا، غزل في الريف ،  حجالة ، العصايا ، الفلاحين ، الاغاني ، سماح النوبة ، النوبة .. وغيرها .

يذكر أن فرقة رضا هى فرقة استعراضية بدات فى نهاية الخمسينات من القرن الماضى وقدمت عروضا لاقت القبول من الجميع وتعتبر اول فرقة خاصة للفنون الشعبية .. 

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