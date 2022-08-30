تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1088 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، نتيجة تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1735 دولارًا، بفعل ارتفاع الدولار، بجانب التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر المقبل، كما دعا صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل حتى مع ظهور مخاطر الركود في الأفق.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية، إن أسعار الذهب تراجعت بمقدار جنيه بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1088 جنيهًا، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس والتي شهدت ارتفاعًا في أسعار الذهب بقيمة 8 جنيهات، لينهي الجرام التعاملات عند مستوى 1089 جنيهًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1244 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 933 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 726 جنيها، والجنيه الذهب سجل 8704 جنيهات.



واستقرت أسعار الذهب في مصر مع مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 30-8-2022، بعد أن زاد أمس بمقدار9 جنيهات على الأقل في المتوسط في محلات الصاغة.

وبحسب ما أورده موقع “إيجيبت جولد برايس توداي” المتخصص في سعر المشغولات الذهبية، فقد بلغ عيار 21 الأشهر انتشارا من بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 1084 جنيها للبيع و1090 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 24 الأعلى فئة إلى نحو 1239 جنيها للبيع و1246 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو929 جنيها للبيع و934 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 الأقل فئة بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 723 جنيها للبيع و727 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8672 جنيها للبيع و8720 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب إلى نحو 38.53 ألف جنيه للبيع و38.742 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.24 مليون جنيه للبيع و1.245مليون جنيه للشراء.

استقرار الأسعار

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1747 دولارًا، ليسجل الذهب أول خسارة أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، بنسبة بلغت 2.9% ، وأسهم في ذلك ارتفاع أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يرتبط الذهب معهم بعلاقة عكسية، بجانب ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ نسبي لنمو معدلات التضخم.

وأوضح أن أسعار الذهب شهدت استقرارًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، بعد موجة من التراجع بالسوق المحلية بلغت نحو 14 جنيًها مع نهاية الأسبوع، بعدما لامس مستوى 1092 جنيهًا.

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سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب والزواج

بحسب تقارير صحفية، فإن المصريين، خصوصا المقبلون على الزواج، يهتمون بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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ارتفاع أسعار الذهب

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب في مصر ارتفع بمقدار 28 جنيها بالأسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين.

الذهب سعر-الذهب

اضطراب في سوق الذهب

وأضاف أن سوق سعر الذهب يشهد حالة من الارتباك، وعدم استقرار الأسعار، على الرغم من الاستقرار النسبي لكل من الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، وهما من أكثر العوامل تأثيرًا في السعر المحلي، بجانب تراجع الطلب نتيجة مخاوف المواطنين من التعرض للخسائر مع فقدان الذهب لنحو 335 جنيهًا خلال شهرين بعدما لامس مستوى 1300 جنيه خلال مايو الماضي.

ولفت إلى أن نقص السيولة واستغلال البعض لموسم الإجازات، أدى لوجود حالة من الارتباك داخل السوق بين تجار الجملة والتجزئة، ووصل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لنحو 30 جنيهًا.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

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تراجع في البورصات العالمية

وفي وقت سابق، هوت أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي، وسجلت خامس خسارة أسبوعية على التوالي.

وأدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك.

وثبت سعر الذهب الفوري عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنه خسر حوالي 2% هذا الأسبوع، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.13% إلى 1703.6 دولار.