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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقع في مية بتغلي.. قصة مأساوية لوفاة طفل الفيوم بعد سقوطه فى "بانيو الحمام"

الطفل ربيع سلطان
الطفل ربيع سلطان ضحية الماء الساخن بالفيوم

حالة من الحزن والآسي خلفها مشهد رحيل الطفل ربيع سلطان ربيع سلطان، ليترك البيت الذى كان يضج بأصوات ضحكاته وتحركاته وألعابه التى كانت منتشره فى كل مكان في البيت، ليتحول فجأة كل هذا إلى أكبر ذكرى مؤلمة فى حياة والديه بعد مفارقته للحياة أمس الإثنين، عقب محاولات مضنيه لعلاجه وابقائه على قيد الحياة بعد أن كان قد سقط فى مياه البانيو الساخنة بمنزله بقرية كفور النيل بمركز الفيوم إلا أن القدر كان له كلمة أخرى. 

لم تكن في وفاته إهمالا.. ولكنه القدر

لا نستطيع أن نقول أن ما حدث كان إهمالا من والديه، فقد كانا يحبانه ويهتمان لكل أموره كثيرا، ولكن القدر كان صاحب الكلمة العليا فى هذه القصة المؤلمة، كى يسقط الطفل الصغير فى المياه الساخنة فى "بانيو" المنزل، فلم يكن يدرك أو يعرف أن هذا الأمر قد يتسبب فى نهايته، كما لم يكن والداه يتخيلا أن هذا الماء الساخن الذى نسياه فى البانيو، من الممكن ان يكون سببا فى القضاء على حبة قلبهما ابنهما "ربيع"، لتتبدل الأحوال داخل المنزل من السعادة إلى الألم والحزن بعد رحيل الصغير الذي كان يشع وحدة البهجة داخل أركان المنزل. 

الطفل ربيع سلطان

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وشيع  صباح اليوم جثمان الطفل ربيع سلطان ربيع سلطان الذى توفي أمس بعد أسبوع من تعرضه للسقوط فى مياه البانيو الساخنة بمنزله بقرية كفور النيل بمركز الفيوم.

أهالى الفيوم ينعون الطفل ربيع 

وتابع أهالى الفيوم حالة الطفل طوال علاجه باحدى المستشفيات بمحافظة الفيوم وتوجهوا له بالدعاء على معظم صفحات التواصل الاجتماعى ، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الإثنين ، مما سادت حالة من الحزن على وفاة الطفل .  

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ويشغل والد الطفل  منصب عضو مجلس إدارة نادى قارون الرياضى  وهو أكبر أندية محافظة الفيوم. 

من جانب آخر نعى المستشار محمود عبد التواب رئيس نادى قارون الرياضى  وفاة الطفل ، وتقدم بالعزاء إلى والده وأسرته . 

كما نعت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم ، وفاة الطفل ، وقالت فى نعيها : أحسن الله عزاكم وعظم أجركم وجعل طفلكم طيرا من طيور جنته الله يرحمه ويبدله بدار خير من دنيانا"

متغلاش علي اللي خلقك يا بييو.. كلمات مؤثرة لوالد الطفل بعد رحيله

كما كتب المهندس سلطان ربيع سلطان والد الطفل ربيع على صفحته بالتواصل الاجتماعى  ، “ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها  ، متغلاش علي اللي خلقك يا بييو اللهم اربط علي قلب امك وعوضها خير”. 

محافظة الفيوم الطفل الصغير الطفل ربيع الماء الساخن طفل الفيوم

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