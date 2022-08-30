ألمانيا تقترح تعليق اتفاق تسهيل إصدار التأشيرات بين روسيا والاتحاد الأوروبي

اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تعليق الاتحاد الأوروبي لاتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا، وكذلك التوقف عن إصدار تأشيرات متعددة السنوات للروس.

وقالت بيربوك في تصريحات للصحفيين: "اقتراحي هو ... تعليق اتفاقية تيسير التأشيرة (الاتحاد الأوروبي) حتى لا يتم إصدار تأشيرات متعددة السنوات بعد الآن، وذلك لتمكين الدول المتأثرة بشكل خاص بهذه المشكلة من التحقق بالضبط من الأهداف وراء استصدار هذه التأشيرة".

ويعتزم وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم مقترح لتعليق العمل باتفاقية تسهيل إصدار التأشيرات مع روسيا، خلال اجتماعهم المقبل المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة التشيكية براغ.

ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن "الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم هذا الإجراء لتقليل عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين الروس، بعد دعوات من بعض الدول لمنع إصدار تأشيرات للمواطنين الروس".

ونشرت وسائل إعلام غربية تقارير تفيد بأن إجراءات حظر إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الروس، إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، والتي تزايدت الدعوات لإقرارها أخيرا؛ قد لا يكون له النتيجة المتوقعة.

