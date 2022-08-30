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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد تخطف الأنظار بمكياج جذاب.. شاهد

ديانا حداد
ديانا حداد

 

 


 

حرصت الفنانة ديانا حداد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور  والفيديوهات "انستجرام" بصورة جديدة لها.


تألقت ديانا حداد فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان مطرز باللونين الابيض والبيج بأكمام، واتسم الفستان بأنه كشف عن قوامها الرشيق.


لفتت ديانا حداد الأنظار بمكياجها الجذاب، حيث كشف عن جمال ملامحها، فيما بدت  بخصلات شعرها الأسود الكيرلي المنسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها . 


 


كشفت الفنانة ديانا حداد عن تفاصيل ألبومها الجديد الذي تعود به لجمهورها بعد غياب 8 سنوات.

وقالت "ديانا حداد" في تصريحات لـ"صدى البلد": الالبوم يحمل اسم ديانا حداد 2022، وسيكون متنوع اللهجات ومختلف بطريقة طرحه، حيث سنطرح اغنيتين كل شهر، واخذ منا مجهود كبير في تحضيره.


يذكر أن اختارت الفنانة ديانا حداد، العودة من خلال ألبوم غنائي جديد يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات حمل عنوان"ديانا حداد 2022" من إنتاجها الخاص، بدأت بطرحها من خلال أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً. 


حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر  مع سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي  حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي  علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في  التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل، والذي تم التسجيل في استوديو  الخاص به في دبي.

وستقوم دياناحداد بطرح باقي أغنيات الألبوم تباعاً ضمن خطة أعدتها لتقوم بطرح أغنيتين في كل شهر وضمن خطة إعلامية جديدة ، حيث ستقوم بالكشف عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.وقد طرحت الاغنيتين "مغنجة " و "وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب" YouTube : Diana haddad ، تحت إشراف حلمي بشير، متضمنة كلمات الأغاني في كل كليب ، وظهرت من خلالهما بـ"لوكات" جديدة من تسريحات الشعر والميك اب والملابس.

 

إطلالة جذابة ديانا حداد مكياج جذاب فستان مطرز تخطف الأنظار

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