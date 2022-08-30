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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الكزبرة والموز.. أطعمة تزيد من الوزن في فترة قصيرة| ابتعد عنها

صدى البلد

يعانى بعض الاشخاص من السمنة وزيادة الوزن فى وقت قصير، لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأطعمة التي تزيد الوزن فى فترة قصيرة.

 

هناك بعض الأكلات التي تزيد الوزن في فترة قصيرة :-

 

· الكزبرة ..

تحتوي الكزبرة على معدّلات عالية من الحديد في تكوينها، والذي يساهم بشكل فعال في تقوية الدم ورفع معدل كريات الدم الحمراء فيه، وبالتالي رفع معدّل الهيموجلوبين في الدم، وزيادة قدرة الدم على نقل الغذاء إلى الخلايا.


 

·البصل ..

تساعد الأنزيمات الموجودة في البصل على فتح الشهية تجاه مختلف أنواع الأكلات، والمساعدة على تناول كميات كبيرة منها، بالإضافة إلىقدرته على تطهير الأمعاء والقضاء على الجراثيم الضارة في الجهاز الهضمي.


 

·الموز ..

من الفواكه التي تقدّم نسبة جيدة من السعرات الحرارية، حيث يساعد التركيز على تناول الوز بشكل يومي على زيادة الوزن، وذلك من خلال تناول حبتين إلى ثلاث من الموز يومياً، أو من خلال عمل كوكتيل خاص بالموز بمكوّنات خاصة تساعد في زيادة الوزن أيضا.

المكوّنات: حفنة زبيب. ملعقة عسل. حبتان موز. حفنة سمسم. كوب حليب دسم.


 

·التمر والمكسرات ..

يحتوي التمر على نسبة عالية من السكر، كما تحتوي المكسرات على الدهون الجيدة الضرورية للجسم.

ويمكن الاستفادة منهما من خلال: تكسير المكسرات وتحويلها إلى قطع صغيرة، ويفضّل الإكثار من اللوز والجوز. عجن التمر مع المكسرات وتشكيلها على شكل كرات متوسطة.

اكلات دهون لجهاز الهضمى الشهية جهاز الهضمي زيادة الوزن الموز الكزبرة

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الكزبرة والموز.. أطعمة تزيد من الوزن في فترة قصيرة| ابتعد عنها

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