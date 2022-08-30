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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التغيرات المناخية التأثير والتكيف.. مؤتمر تمهيدي لبرلمان الطلائع في جنوب سيناء

المؤتمر
المؤتمر

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء المؤتمر التمهيدي لبرلمان الطلائع بديوان عام المديرية.

يأتي ذلك استعداد لعقد المؤتمر الختامي لبرلمان طلائع مصر ،الذي يحمل شعار _ مابعد cop27 التغيرات المناخية "التأثير ....التكيف" .

سلط المؤتمر التمهيدي الضوء حول إستضافة المحافظه لقمة cop27 ، وأهمية ذلك الحدث تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة وفقًا للخطة الألفية لتحقيق التنمية المستدامة، الدور المحوري الذي تقدمه وزارة الشباب مع وزارة البيئة لتنفيذ سلسلة من اللقاءات بمحافظات الجمهورية حول إستضافة مصر لقمة Cop 27 .

افتتح طارق محمود محاضر عن التغيرات المناخية الحديث، قائلا إن العالم يواجه منذ سنوات تقلبات مناخية بسبب أزمة "الاحتباس الحراري" التي تعاني منها الكرة الأرضية نتيجة الثورة الصناعية، والتي زادت من انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي، إلا أن تداعيات وانعكاسات تلك الأزمة في تزايد مستمر، ما يهدد استدامة الثروات الطبيعية لاسيما غير المتجدد منها، وكذلك مستقبل معظم الكائنات الحية على سطح الأرض بسبب الكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عنها.

وأصدرت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة تقريرا فى 9 أغسطس 2021 أكدت فيه أن مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي باتت مرتفعة للحد الذي سيؤدي إلى اضطراب المناخ لعقود إن لم يكن لقرون قادمة.

وتابع أن تغير المناخ أكبر تهديد للصحة يواجه البشرية، ويعكف مهنيو الصحة في العالم بالفعل على التصدي للأضرار الصحية التي تسببها هذه الأزمة التي تتكشف معالمها.

وأكد محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن استضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 يأتي في ظل تحديات دولية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المستمرة في المناخ ، وأن أعضاء برلمان الطلائع عليهم  الخروج بمبادرات بيئية وتوعوية واقتراح حلول مبتكرة للحد من آثار التغيرات المناخية ولسهولة تكيف البشر معها .

جدير بالذكر أن مؤتمر المناخ هو مؤتمر سنوى يعقد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لتقييم التقدم المحقق في التعامل مع التغير المناخي.

المؤتمر

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ادارة البرلمان الشباب والرياضة المناخ التغيرات المناخية جنوب سيناء

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