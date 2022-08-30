خبير السكان: ثقافة تنظيم الأسرة لدى السيدات عام 2014 لم تكن موجودة

أكد الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، أنه بعام 2014، لم يحدث مسح صحي للسكان في مصر، مشيرا إلى أن المسح الصحي الذي تم للسكان لعام 2021، يمكن ان يتم البناء عليه بعد ذلك، خاصة أنه قد كشف عن نتائج مبشرة.

وقال أيمن زهري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، انه بعام 2014، كان لا يوجد ثقافة تنظيم الأسرة، لدى السيدات في بعض المناطق في مصر، حيث كان هناك زيادة كبيرة في المواليد تصل لـ 3 مواليد لكل سيدة واحدة.

وتابع خبير السكان ودراسات الهجرة، أنه تشير نتائج تنظيم الأسرة، إلى زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث أظهرت النتائج ان زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى (66.4%) مقابل حوالي (58.5%) في مسح 2014.

معظم مؤشرات صحة الأم

وأشار أيمن زهري إلى أن هناك زيادة كبيرة في معظم مؤشرات صحة الأم فنجد تحسن في رعاية الحمل ليصل إلى (97%) في عام 2021 مقابل (90%) عام 2014، كذلك هناك تحسن في رعاية الحمل المنتظمة لتصل إلى (90%) مقابل (83%) عام 2014، مع الزيادة في نسبة الولادات على يد مقدم خدمة طبية حيث تصل إلى (97%) مقابل (92%) في مسح 2014.