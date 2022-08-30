عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير السكان: ثقافة تنظيم الأسرة لدى السيدات عام 2014 لم تكن موجودة

الدكتور أيمن زهري،
الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة

أكد الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، أنه بعام 2014، لم يحدث مسح صحي للسكان في مصر، مشيرا إلى أن المسح الصحي الذي تم للسكان لعام 2021، يمكن ان يتم البناء عليه بعد ذلك، خاصة أنه قد كشف عن نتائج مبشرة.

الإحصاء: انخفاض نسبة الختان.. وارتفاع استخدام أساليب تنظيم الأسرة

وقال أيمن زهري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، انه بعام 2014، كان لا يوجد ثقافة تنظيم الأسرة، لدى السيدات في بعض المناطق في مصر، حيث كان هناك زيادة كبيرة في المواليد تصل لـ 3 مواليد لكل سيدة واحدة.

 

وتابع خبير السكان ودراسات الهجرة، أنه تشير نتائج تنظيم الأسرة، إلى زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث أظهرت النتائج ان زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى (66.4%) مقابل حوالي (58.5%) في مسح 2014.

 

 معظم مؤشرات صحة الأم

وأشار أيمن زهري إلى أن هناك زيادة كبيرة في معظم مؤشرات صحة الأم فنجد تحسن في رعاية الحمل ليصل إلى (97%) في عام 2021 مقابل (90%) عام 2014، كذلك هناك تحسن في رعاية الحمل المنتظمة لتصل إلى (90%) مقابل (83%) عام 2014، مع الزيادة في نسبة الولادات على يد مقدم خدمة طبية حيث تصل إلى (97%) مقابل (92%) في مسح 2014. 

 

تنظيم الأسرة مصر الاحصاء سيدات عام 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (0-1) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

ترشيحاتنا

قرار جمهوري.. اللواء عمرو عادل قائم بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

احذر | تناول هذه الأدوية قبل النوم يصيبك بالأرق

21 مصريا مفقودون في ليبيا.. الهجرة غير الشرعية فيروس العصر الجديد| تفاصيل

بكيت لما رجعت.. أول مصرية تصل الفضاء: الرحلة استمرت 3 دقائق ونصف

الكاظمي: تشكيل لجان تحقيق لتحديد المسئولين عن فتح النار على المتظاهرين العراقيين

التعليم تنفي عزل المعلمين المزاولين لمهنة التدريس من خارج كليات التربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعشى بـ 5 جنيهات.. طريقة عمل حلويات شهية

أجملهن رانيا يوسف.. تاتو الفنانات يثير الجدل| شاهد

مايوهات وتاتوه.. 30 صورة x الساحل لـ هيفاء وهبي تثير جدلا|شاهد

بإطلالة جريئة.. شاهد| مريم أوزرلي تخضع لجلسة تصوير جديدة

فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ