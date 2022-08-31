منتخب مصر للناشئين يفوز على سوريا 5ـ0 ويلتقي المغرب بربع نهائي كأس العرب

حقق منتخب مصر للناشئين الفوز الثالث على التوالي على حساب منتخب سوريا بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب السيق في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بالدور الأول لبطولة كأس العرب للناشئين المقامة حاليا في الجزائر.

سجل خماسية منتخب مصر كل من أيمن أمير "هدفين، وهدف عكسي سجله محمد الجبارة حارس المنتخب السوري في مرماه وأحمد بستنجي "هدفين".

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر للناشئين رصيده إلى 9 نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات متتالية أمام السعودية ولبنان وسوريا، ليتصدر المجموعة الرابعة.

ويضرب منتخب مصر للناشئين، موعدا مع نظيره المغربي ضمن منافسات الدور ربع نهائي البطولة والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.