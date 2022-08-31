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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود.. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ميرنا جميل عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ميرنا جميل في الصور بإطلالة صيفية جذابة، مرتدية جمبسوت أسود أنيق، ومعتمدة على الميك اب الناعم الذي ابرز جمالها.

بإطلالة أنيقة.. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي" الذي تم عرضه على منصة شاهد من بطولة مصطفي خاطر و كريم محمود عبدالعزيز ويشاركهم في العمل ومي القاضي والفنان سامي مغاوري من اخراج خالد مرعي وتأليف احمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وشاركت ميرنا جميل فى مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش"، وفيلم "تؤام روحي" مع الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل.

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