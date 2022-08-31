صحف الإمارات: وفاة ميخائيل جورباتشوف آخر زعماء الاتحاد السوفيتي .. أبو ظبي تتضامن مع العراق وتدعم أمنه واستقراره

تصدر نبأ رحيل الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، عناوين الصحف الصادرة من الإمارات صباح الأربعاء، كما اهتمت الصحف بالأوضاع في العراق وليبيا.

وسلطت الصحف الإماراتية الضوء على وفاة ميخائيل جورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفيتي عن 91 عاما، قضاها حتى أيامه الأخيرة محافظا على حضوره في المشهد السياسي الروسي، وباقيا في أذهان مواطني روسيا والعالم كشخصية تاريخية، لعبت دورا بارزا في تغيير خارطة وشكل العالم.

ورغم أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان في عهد جورباتشوف، إلا أنه لعب دورا أساسيا في بعض الحوادث المفصلية التاريخية، كإنهاء الحرب الباردة وسقوط جدار برلين وتوحيد ألمانيا الشرقية والغربية.

بدوره، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسفه لوفاة ميخائيل جورباتشوف، آخر زعيم للاتّحاد السوفيتي السابق، منوّهاً بـ"قائد نادر" ساهم في "جعل العالم أكثر أماناً".

وقال بايدن في بيان إن جورباتشوف "بصفته زعيماً لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية عمل مع الرئيس (الأمريكي رونالد) ريجن للحد من الترسانتين النوويتين لبلدينا، مما أراح الناس في جميع أنحاء العالم الذين كانوا يصلون من أجل إنهاء سباق التسلح النووي".

وأضاف أن الراحل و"بعد عقود من القمع السياسي الوحشي، اعتمد إصلاحات ديمقراطية" خلال قيادته الاتحاد السوفيتي، معتبراً أن هذه "كانت تصرفات قائد نادر - قائد لديه من الخيال ما يكفي ليرى أن مستقبلاً مختلفاً ممكن، ومن الشجاعة ما يكفي للمخاطرة بحياته المهنية كلّها لتحقيق ذلك".

وأشار إلى أن "النتيجة كانت عالماً أكثر أماناً وأكثر حرية لملايين الأشخاص".

كما اهتمت الصحف ضمنها "البيان" بوقف روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي إلى أوروبا اليوم الأربعاء، مما يزيد حدة المعركة الاقتصادية بين موسكو وبروكسل ويرفع احتمالات الركود وتقنين الطاقة في بعض من أغنى دول المنطقة.

وأظهرت البيانات الواردة من نقاط الدخول، التي تربط نورد ستريم 1 بشبكة الغاز الألمانية، انخفاض التدفقات إلى الصفر عبر خط الأنابيب إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك بسبب أعمال صيانة من المقرر أن تستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

عربيا، اهتمت الصحف بينها "الاتحاد" الأوضاع في العراق، حيث بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في العراق الشقيق.

وأكد عبد الله بن زايد قوف دولة الإمارات وتضامنها مع العراق، في ظل التحديات التي يمر بها، ودعمها لأمنه واستقراره ووحدة وسيادة أراضيه، داعياً الله عز وجل أن يحفظ العراق وشعبه، وينعم عليه بالاستقرار والازدهار والرخاء.

كما أكد على العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والعراق، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيزها، وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعود بالخير على شعبيهما.

بدوره، شدد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على أن "استقرار العراق الشقيق مطلب عربي وإقليمي عاجل، ولا بديل للتهدئة وضبط النفس والحوار البناء بين العراقيين في هذه المرحلة الحساسة ليخرج العراق من أزمته، المواجهة والعنف ليست في مصلحة العراقيين والمنطقة".

على جانب آخر، اهتمت الصحف بالأوضاع في ليبيا، حيث دانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال العنف المسلح الأخيرة في ليبيا، ودعت كافة الأطراف إلى وقف العمليات العسكرية بشكل فوري.

وأكدت على أهمية خروج كافة الجماعات المسلحة والمليشيات من المناطق المدنية في مدينة طرابلس على نحوٍ عاجل، وضمان أمن وسلامة المدنيين العُزّل، خاصة النساء والأطفال، والمرافق المدنية والطبية وعدم تعريضهم للمزيد من الخطر.

وذكرت الإمارات الجهات المعنية وكافة الأطراف في دولة ليبيا بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، داعية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاستماع لصوت العقل والحكمة، للخروج من الأزمة الراهنة.

كما حثت الإمارات على نبذ الفُرقة وإعادة التهدئة وتغليب لغة الحوار الجاد والمصلحة الوطنية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، منبهة إلى إن الرجوع للاشتباكات والتصعيد ليس حلاً ولن يعود إلا بالخراب على كافة الليبيين.

محليا، أبرزت الصحف ضمنها "الخليج" رسالة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الطلبة بمناسبة العودة إلى المدارس، وبداية العام الدراسي الجديد.

وأكد بن زايد على ضرورة المثابرة والاجتهاد ومواصلة التعلّم وتعزيز قيمة الإبداع والتميز في نفوس أبنائنا الطلبة.