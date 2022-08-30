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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإمارات تمنح حاملي بطاقة "هيا" لمشجعي كأس العالم تأشيرة سياحية متعددة الدخول

صدى البلد

أعلنت دولة الإمارات عن برنامج ترحيبي داعم لاستضافة حاملي بطاقة "هيّا" والمخصصة لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الإمارات لدولة قطر، لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 من خلال استضافة زوار الحدث والسماح لهم بدخول الإمارات.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية، أن البرنامج يشمل منح تأشيرة للدخول والإقامة في الإمارات لمدة إجمالية تصل إلى /90/ يوما من تاريخ إصدار هذه التأشيرة، مع تخفيض رسومها لتكون /100 درهم / للمدة الإجمالية وتدفع لمرة واحدة.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن لحاملي بطاقة "هيّا"، دخول دولة الإمارات من خلال التقديم على هذه التأشيرة ابتداءً من 1 نوفمبر المُقبل، حيث تسمح بالدخول إلى الإمارات والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحيتها.
وأوضحت أنه يمكن للمستفيدين من التأشيرة تمديد الفترة إلى /90/ يوماً إضافية، بعد دفع الرسوم المستحقة وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فيما يُستثنى مواطنو الدول المعفية من تأشيرة الدخول إلى الإمارات، من الضوابط الموضحة، حيث يمكنهم الدخول والإقامة في الإمارات وفق الإجراءات المعمول بها حالياً.

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