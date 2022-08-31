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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان

شاركت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كارمن سليمان في صورة، مرتدية جمبسوت باللون الابيض ، معتمدة مكياج جذاب، مما نال اعجاب متابعيها.

بدون مكياج.. كارمن سليمان تجذب الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

يذكر أنه أكدت الفنانة كارمن سليمان، إنها تأخذ رأي زوجها الملحن مصطفى جاد في الاعمال الخاصة بها كما يأخذ رأيها هو الأخر.

وقالت كارمن سلميان، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ كون زوجي مصطفى جاد ملحن ومطرب أمر صحي جداً اننا نمتهن نفس المهنة، فنحن دائماً ما نأخد رأي بعض في الاعمال الخاصة بنا”.

وأضافت كارمن سلميان: "سعيدة جداً بالنجاح الذي حققه مصطفى بالاغنية الخاصة به التي طرحها مؤخراً يا حبيبي تعالى، وأهنئه بها واتمنى له المزيد من التقدم".

يذكر أن طرحت منذ أشهر النجمة كارمن سليمان أغنية جديدة بعنوان «خيرة»، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية.

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