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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أعراض مبكرة تكشف عن الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.. تعرف عليها

أعراض سرطان القولون
أعراض سرطان القولون والمستقيم 

يعتبر سرطان القولون والمستقيم (CRC) هو السبب الثاني والرئيسي للوفاة من بين أنواع السرطانات على مستوى العالم، وغالبًا ما يمكن علاج سرطان القولون إذا تم إكتشافه مبكرًا.

 

أعراض سرطان القولون والمستقيم 

هناك بعض الأعراض المبكرة التي توضح الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ويمكن الجزم بأن الشخص مصاب بسرطان القولون، إذا استمرت لأكثر من بضعة أسابيع، وفقا لما نشر موقع “eatthis” الطبي.

 

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وينصح الاطباء والباحثون، بعدم إهمال الاعراض، وفور ظهورها يجب التوجه إلى الطبيب لإستشارته حو طرق العلاج المتاحة والمناسبة لكل حالة، ومن ابرز علامات وأعراض سرطان القولون والمستقيم ما يلي :

 

_ ظهور دم في البراز أو نزيف في المستقيم :

يحدث نزيف الدم في البراز أو المستقيم لأن السرطان يؤدي إلى تآكل الأوعية الدموية في بطانة القولون أو المستقيم، وعادة ما يكون هذا النزيف غير مؤلم، لذا يجب استشارة الطبيب فورا في حال وجود دم في البراز.

 

_ التغيير في حجم البراز :

التغيير في حجم البراز أحد علامات على الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ويحدث هذا العرض بسبب ورم يسد القولون أو المستقيم جزئيًا مما يتسبب في ضغط البراز وتسبب متلازمة القولون العصبي أيضًا برازًا رقيقًا، لذلك إذا استمر تغيير حجم البراز لأكثر من 3 أيام فيجب استشارة الطبيب فورا.

 

أعراض سرطان القولون والمستقيم 

 

_ تقلصات أو آلام في البطن :

وتحدث التقلصات أو آلام البطن نتيجة الغازات، والانتفاخ الناتج عن انسداد الأمعاء بسبب ورم سرطان القولون والمستقيم.

 

_ الانتفاخ :

ويكون الشعور بالانتفاخ ناتجًا عن ورم CRC.

 

_ الضعف والتعب :

ويعتبر الضعف والإرهاق من الأعراض الشائعة لسرطان القولون والمستقيم، ولكن يمكن أيضًا أن يكون بسبب حالات أخرى، مثل: البواسير أو متلازمة القولون العصبي.

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