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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد شاهين : حلمى تحقق بالعمل مع المخرج هانى خليفة

محمد شاهين
محمد شاهين

انطلق عرض أولى حلقات مسلسل "الليلة واللي فيها"، الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة والفنان محمد شاهين، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

وخلال الحلقة الأولى والثانية من المسلسل، ظهر شاهين في دور رجل أعمال يدعى "أيمن"، متزوج من مهندسة ديكور تدعى (رشا) وتجسدها زينة، ولديه منها طفلين، لكن علاقتهما يصيبها الفتور في الشهور الأخيرة، ليتضح لاحقًا أنه يخون زوجته، فيما تقع هي في الأمر ذاته مع شخص تتعرف عليه في جلسات العلاج النفسي، ثم تتصاعد الأحداث.

من جانبه، أعرب محمد شاهين عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، ومتابعة ردود الفعل الإيجابية على الحلقات الأولى، مشيرًا إلى أن العمل مع المخرج هاني خليفة من الأشياء التي كان يتمنى تحقيقها في مهنة التمثيل، وقد كان في "الليلة واللي فيها"، قائلا: "لذلك المسلسل ده من الحاجات الحلوة اللي حصلت لي في حياتي".

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وكان المسلسل قد أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وانقسمت الأراء بين الجمهور بشكل كبير، بسبب جرأة الحلقتين الأولى والثانية، حيث تناول المسلسل أزمات الخيانة الزوجية بشكل واضح.

مسلسل "الليلة واللي فيها" مكون من 6 حلقات. من بطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبي يوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وعدد آخر من الفنانين الشباب. من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة في أول تعاون يجمعه بالفنانة زينة.

على صعيد آخر، كان محمد شاهين قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان 2022، من خلال شخصية "قدري" في مسلسل "سوتس بالعربي". من بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، أسماء جلال، وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.

الفنان محمد شاهين محمد شاهين الفنانة زينة المخرج هاني خليفة الليلة واللي فيها Arts Entertainment

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