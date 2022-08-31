عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإنهاء الإجراءات.. مصيف بلطيم يوفر سيارة متنقلة لخدمات المركز التكنولوجي

سيارة متنقلة
سيارة متنقلة

أعلن مجلس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم،  توافر سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بالمدينة تيسيراً علي المواطنين وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

فتح باب التسجيل للدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي بـ كفر الشيخ.. تفاصيل

محافظ كفر الشيخ يستعرض خطة إنشاء محاور وكباري جديدة.. صور

كما شهد مصيف بلطيم حملات النظافة ورفع المخلفات، إضافة إلى استكمال تركيب مطبات صناعية بمناطق المدينة حفاظا على أرواح المواطنين، إضافة لحملات تجهيز وصيانة الحدائق العامة، وشملت نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة ومداخل المدينة وقص وتسوية النجيل الطبيعي.
 

كما شهد مصيف بلطيم إقبالاً من المواطنين من كافة المحافظة المصرية، لقضاء عدة أيام بشواطئ المصيف الـ 6، إضافة لانتشار المنقذين بطول الشاطئ، حرصا على سلامة المترددين عليها.

المخلفات محافظ كفر الشيخ حملات النظافة محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بلطيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

تفاصيل خطة الزمالك لمنع انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

أفضل قرض بنكي بدون فوائد.. خد فلوسك وسدد براحتك

مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل مع بيراميدز

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

موضوعات متعلقة

محطة سخا.. هنا قلعة البحث العلمي الزراعي في مصر.. شاهد

حياة كريمة.. الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء 4 مراكز شباب بكفر الشيخ

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بكفر الشيخ

فتح باب التسجيل للدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي بـ كفر الشيخ.. تفاصيل

محافظ كفر الشيخ يستعرض خطة إنشاء محاور وكباري جديدة.. صور

محافظ كفر الشيخ يشيد بقوافل الجامعة الطبية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان توسعة الطرق وإنشاء محاور جديدة.. صور

محافظ كفرالشيخ يتفقد توسعة الطرق وإنشاء محاور جديدة للقضاء على الزحام.. صور

ترشيحاتنا

الرعاية الصحية تطلق برنامج SCOUT لاكتشاف وإعداد المدربين المتميزين بمحافظات التأمين الشامل

فيتوريا يحسم موقف محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر

فيتوريا يعلن تفاصيل معسكر منتخب مصر المقبل

استجابة لطرح الحوار الوطني .. السيسي يوجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين

تنسيق الجامعات 2022.. موعد نتيجة تقليل الإغتراب والتحويلات بالرابط

بعد إنجاب طفلها الثاني.. إطلالات كندة علوش قبل وبعد الشهرة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: إزالة 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر بالصحراء الغربية

إزاي تفطر فول نابت بالصلصة ب 5 جنيه بس.. اعرف الطريقة

بنطلون ولا شورت ؟.. موضة جينز جديدة تثير ضجة على فيسبوك

في عيد ميلادها.. فستان أثار الجدل للملكة رانيا لسبب غير متوقع

فيديو

قضية تاريخية ..أول سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة

فيضانات باكستان تأكل الأخضر واليابس.. تضرر 33 مليون شخص وآلاف القتلى والمشردين تحت الأنقاض

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ