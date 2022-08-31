لإنهاء الإجراءات.. مصيف بلطيم يوفر سيارة متنقلة لخدمات المركز التكنولوجي

أعلن مجلس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، توافر سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بالمدينة تيسيراً علي المواطنين وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



كما شهد مصيف بلطيم حملات النظافة ورفع المخلفات، إضافة إلى استكمال تركيب مطبات صناعية بمناطق المدينة حفاظا على أرواح المواطنين، إضافة لحملات تجهيز وصيانة الحدائق العامة، وشملت نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة ومداخل المدينة وقص وتسوية النجيل الطبيعي.



كما شهد مصيف بلطيم إقبالاً من المواطنين من كافة المحافظة المصرية، لقضاء عدة أيام بشواطئ المصيف الـ 6، إضافة لانتشار المنقذين بطول الشاطئ، حرصا على سلامة المترددين عليها.