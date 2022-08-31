بعد إنجاب طفلها الثاني.. إطلالات كندة علوش قبل وبعد الشهرة| شاهد

أعلنت الفنانة كندة علوش عن استقبالها لمولودها الثاني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.





ونشرت كندة علوش صورة بصحبه ابنها، وعلقت كاتبة: “الحمدلله رب العالمين رزقنا ب كريم عمرو يوسف.. كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريباً في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لان حجمه كان صغير وكان لازم نطمئن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير”..





وتتميز كندة علوش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتابعت كاتبة: “كانت فترة صعبة جداً عليه وعلينا.. بس الحمدلله عدت على خير وكريم شرف بيته من فترة ووضعها الصحي صار أحسن بس لسه محتاج متابعة ورعاية واهتمام، اللي مروا بتجربة مشابهة اكيد بيعرفو الإحساس”.



واكملت: “الحمدلله الف مرة.. الله يحفظ كريم ويخليه والله يخليلكم ولادكم ولا يوجع قلب أم أو أسرة على طفلها شكراً للأطباء الي كانوا أكتر من أهل وساعدونا نعدي الفترة الي فاتت بأمان وصحة شكراً للصديق الأخ الدكتور اسماعيل أبوالفتوح شكراً لطبيبة الأطفال الرائعة الدكتورة أميرة ادريس لرعايتها واهتمامها الشديدين وشكر خاص لصديق العائلة الدكتور محمد عمر”.





يذكر أن الفنانة كندة علوش نشرت تغريدة جديدة عن حوادث القتل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.





وكتبت كندة علوش: "أخبار القتل التي نسمعها يومياً مؤلمة لا يمكن الاعتياد عليها.. لماذا تقتل النساء في بلادنا؟ وهل ستتحول هذه الجرائم لأخبار يومية؟ قسوة غير مقبولة ومبررات للقتل تفوق القتل قسوة".

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