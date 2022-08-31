عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أزالت 25 مليون لغم.. القوات المسلحة تطهر الصحراء الغربية من مخلفات الحرب العالمية الثانية.. وتستبدلها بـ مناطق للاستصلاح والاستزراع واستخراج البترول وتوليد الكهرباء

صورة للإلغام المزالة
صورة للإلغام المزالة

القوات المسلحة:

- عمليات التطهير تضمنت تنفيذ ترعة الحمام وتوفير مناطق للاستصلاح والاستزراع ومناطق استخراج البترول

- تطهير منطقة العلمين والاستفادة من الأراضي لإقامة المشروعات التنموية

- تطهير مساحات كبيرة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة

- توقيع بروتوكول لتطهير الظهير الصحراوي بنطاق العلمين والحمام والضبعة ومطروح والنجيلة وبراني والسلوم وسيوة

 

واصلت القوات المسلحة جهودها فى مجال إزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية والتى تمثل 22% من إجمالى مساحة جمهورية مصر العربية حيث تمكنت من إزالة أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر خلال السنوات الماضية؛ مما ساهم فى تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية والتنموية المختلفة بالمناطق التى تم إزالة تلك المخلفات منها والتى عادت على الدولة المصرية بالنفع فى مختلف المجالات.

وأعلنت القوات المسلحة أن  المشروعات بالمناطق التى تم تطهيرها تضمنت إنشاء وتنفيذ ترعة الحمام وتوفير مناطق للإستصلاح والإستزراع بالإضافة إلى مناطق البحث وإستخراج البترول ، كذلك تطهير منطقة العلمين والإستفادة من الأراضى لإقامة المشروعات التنموية التى تتبع وزاراتى الزراعة والإسكان وذلك بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى ضمن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

وأوضحت القوات المسلحة أنه تم تطهير مساحات كبيرة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، بالإضافة إلى توفير المناطق التى تصلح لإقامة المشروعات الإقتصادية التى تتبع وزارة الإستثمار والتعاون الدولى.

كما تم توقيع بروتوكول مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى لتطهير الظهير الصحراوى للقرى والنجوع التى يقطنها عدد كبير من السكان من المخلفات المتبقية من الحروب وذلك بنطاق العلمين والحمام والضبعة ومطروح والنجيلة وبرانى والسلوم وسيوة مما يوفر المناخ الآمن الذى يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بتلك المناطق.

الصحراء الغربية

ونجحت القوات المسلحة طوال السنوات الماضية من تكثيف جهودها لإزالة الألغام بالشكل الذى توج جهودها بالاستغلال الأمثل للأراضي بمختلف المجالات بتلك المناطق التى تمتاز بتوافر مصادر المياه الطبيعية والإمكانيات التعدينية من بترول وغاز طبيعى، كذلك إمكانية إقامة تجمعات صناعية ، واستيعاب الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية ، وإقامة المناطق السياحية.

يأتي ذلك استمرارا للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة بمختلف المجالات بهدف تحقيق رؤية الدولة لتنمية مصر المستدامة ودعم ركائز الأمن القومى المصرى بالتزامن مع القيام بدورها فى حماية الوطن وصون مقدساته.

كما يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الآمن بكافة ربوع الدولة المصرية مما يسهم فى دفع عجلة التنمية وتعظيم الإستفادة من كافة المناطق التى تصلح لإقامة التجمعات العمرانية والمشروعات القومية عليها.

A149023A-7585-4841-AC1D-35E6EA1071D8
A149023A-7585-4841-AC1D-35E6EA1071D8
569C82AA-7984-4936-8B49-613D4775E801
569C82AA-7984-4936-8B49-613D4775E801
E5245BB7-0F11-4D68-88A3-2B78EA1F3531
E5245BB7-0F11-4D68-88A3-2B78EA1F3531
5B51D31C-749F-4F61-852B-C0D82B0C341A
5B51D31C-749F-4F61-852B-C0D82B0C341A
36C8EF80-C861-42E7-BF1E-99C0557E1410
36C8EF80-C861-42E7-BF1E-99C0557E1410
586E47EE-F778-4362-A5CA-CE86D1383E95
586E47EE-F778-4362-A5CA-CE86D1383E95
2F951CC6-A0D2-4FC3-8E0A-9E3366375118
2F951CC6-A0D2-4FC3-8E0A-9E3366375118
0334A4DD-2AEA-45F0-BAB9-D678234E57AF
0334A4DD-2AEA-45F0-BAB9-D678234E57AF
FB88297C-2EC7-4082-84D9-55A76522DB42
FB88297C-2EC7-4082-84D9-55A76522DB42
القوات المسلحة الحرب العالمية الثانية مخلفات الحرب العالمية الثانية الصحراء الغربية العلمين وزارة التعاون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

محدش يقول ماتت كافرة.. 5 رسائل قاسية من فتاة المنصورة قبل التخلص من حياتها

أفضل قرض بنكي بدون فوائد.. خد فلوسك وسدد براحتك

التانجو الأرجنتيني.. تطورات التعاقد مع مدير فني جديد لـ الأهلي.. تفاصيل

مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل مع بيراميدز

ترشيحاتنا

رئيس لكل المصريين.. السيسي يوجه بدعم مصاريف الملتحقين بالجامعات الأهلية

كان بيصورها.. بلطجي يعتدي بالضرب المبرح على زوجته لمدة 3 سنوات ببريطانيا

بتخفيضات تصل لـ70%.. التموين: فتح أبواب معرض أهلا مدارس بدءا من الغد

احذر.. الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تصوير جثث الموتى ونشرها

التعبئة والإحصاء: انخفاض مستويات الإنجاب.. وخمس المواليد لم يكن مرغوبا فيهم

نوستالجيا.. نوكيا رجعت موبايلاتها القديمة بنفس أسعار زمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة كندة علوش... كيفية تفادي الولادة المبكرة ؟

بعد إصابة ديانا هشام.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص من الحروق

في عيد ميلادها الـ52 .. الملكة رانيا بإطلالة شبابية رفقة عائلتها| شاهد

شاهد.. عمرو عبد الجليل بشخصية نجيب الريحاني في الضاحك الباكي

فيديو

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

تفاصيل مصرع اليوتيوبر أحمد ميرندا بالمقطم.. ووالدته تنهار في البث المباشر| فيديوجراف

القمح والسلع وعجز الموازنة.. رسائل وزير المالية للمواطنين/ فيديو جراف

قضية تاريخية ..أول سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ