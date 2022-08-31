أزالت 25 مليون لغم.. القوات المسلحة تطهر الصحراء الغربية من مخلفات الحرب العالمية الثانية.. وتستبدلها بـ مناطق للاستصلاح والاستزراع واستخراج البترول وتوليد الكهرباء

القوات المسلحة:

- عمليات التطهير تضمنت تنفيذ ترعة الحمام وتوفير مناطق للاستصلاح والاستزراع ومناطق استخراج البترول

- تطهير منطقة العلمين والاستفادة من الأراضي لإقامة المشروعات التنموية

- تطهير مساحات كبيرة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة

- توقيع بروتوكول لتطهير الظهير الصحراوي بنطاق العلمين والحمام والضبعة ومطروح والنجيلة وبراني والسلوم وسيوة

واصلت القوات المسلحة جهودها فى مجال إزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية والتى تمثل 22% من إجمالى مساحة جمهورية مصر العربية حيث تمكنت من إزالة أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر خلال السنوات الماضية؛ مما ساهم فى تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية والتنموية المختلفة بالمناطق التى تم إزالة تلك المخلفات منها والتى عادت على الدولة المصرية بالنفع فى مختلف المجالات.

وأعلنت القوات المسلحة أن المشروعات بالمناطق التى تم تطهيرها تضمنت إنشاء وتنفيذ ترعة الحمام وتوفير مناطق للإستصلاح والإستزراع بالإضافة إلى مناطق البحث وإستخراج البترول ، كذلك تطهير منطقة العلمين والإستفادة من الأراضى لإقامة المشروعات التنموية التى تتبع وزاراتى الزراعة والإسكان وذلك بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى ضمن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

وأوضحت القوات المسلحة أنه تم تطهير مساحات كبيرة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، بالإضافة إلى توفير المناطق التى تصلح لإقامة المشروعات الإقتصادية التى تتبع وزارة الإستثمار والتعاون الدولى.

كما تم توقيع بروتوكول مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى لتطهير الظهير الصحراوى للقرى والنجوع التى يقطنها عدد كبير من السكان من المخلفات المتبقية من الحروب وذلك بنطاق العلمين والحمام والضبعة ومطروح والنجيلة وبرانى والسلوم وسيوة مما يوفر المناخ الآمن الذى يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بتلك المناطق.

الصحراء الغربية

ونجحت القوات المسلحة طوال السنوات الماضية من تكثيف جهودها لإزالة الألغام بالشكل الذى توج جهودها بالاستغلال الأمثل للأراضي بمختلف المجالات بتلك المناطق التى تمتاز بتوافر مصادر المياه الطبيعية والإمكانيات التعدينية من بترول وغاز طبيعى، كذلك إمكانية إقامة تجمعات صناعية ، واستيعاب الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية ، وإقامة المناطق السياحية.

يأتي ذلك استمرارا للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة بمختلف المجالات بهدف تحقيق رؤية الدولة لتنمية مصر المستدامة ودعم ركائز الأمن القومى المصرى بالتزامن مع القيام بدورها فى حماية الوطن وصون مقدساته.

كما يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الآمن بكافة ربوع الدولة المصرية مما يسهم فى دفع عجلة التنمية وتعظيم الإستفادة من كافة المناطق التى تصلح لإقامة التجمعات العمرانية والمشروعات القومية عليها.

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