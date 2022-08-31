منصب جديد ينتظره.. وليد سليمان يقترب من لجنة التخطيط بالأهلي بعد الاعتزال

أكد الإعلامي أمير هشام، أن وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعتزل مؤخرًا، يقترب من الدخول ضمن عمل لجنة التخطيط بالنادي بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "سوف يتم عقد جلسة بين إدارة النادي و وليد سليمان، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مناقشة توليه المنصب".

وأضاف هشام: "الأهلي يُحضر منصب إداري للاعبه المخضرم وليد سليمان ، منذ إبلاغهم بقرار اعتزاله، بعدما كل ما قدمه للفريق، وسليمان يُرحب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، ولكن خارج البساط الأخضر".

معلول يوجه رسالة مؤثرة لـ وليد سليمان

ووجه علي معلول، لاعب النادي الأهلي، رسالة لوليد سليمان بعد إعلانه الاعتزال في نهاية الموسم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب علي معلول: "كابتن وليد كان لي الشرف اللعب إلى جانبك على مدار ٦ سنوات كانت مليئة بالألقاب والنجاحات والصعوبات، لكن كنت مثالا وقدوة لكل اللاعبين، صعب جدا بعدك عن الفريق لكن متأكد إنك معانا بقلبك، بالتوفيق يا حاوي".

وشهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الذي أقيم بالتجمع الخامس، جلسة للمدير الفني ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأحمر، مع مسئولي القلعة الحمراء.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر لريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون على الفترة الماضية التي تولي فيها المسئولية.

وأكد المجلس تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعدوه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف لبذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات، حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئولوه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.

ونظرًا لبعض المعطيات، تم اليوم، الأربعاء، إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي.

وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعاً اليوم مع لجنة التخطيط للكرة بوجود حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، لعرض آخر مستجدات موقف سواريش، وتم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي مع منحه الشرط الجزائي