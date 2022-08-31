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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الأركان يناقش مع نظيره اليونانى العلاقات العسكرية المشتركة

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول "كونستانينيوس فلورس" رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وكانت قد أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين وإستعراض حرس الشرف.

شرق البحر المتوسط

تناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات فى مجال الدفاع والأمن والسلم من أجل مواجهة التحديات الأمنية التى تواجه البلدين فى منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن التعاون العسكرى بين البلدين يهدف إلى تشجيع السلام والإستقرار فى المنطقة ، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط يتطلب التعاون المشترك والدائم فيما بين البلدين .

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية على أهمية إستمرار التنسيق بين مصر واليونان فى المجال العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة للجانبين فى ضوء العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان .

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لدعم علاقات التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل بما يمثل خطوة لدعم علاقات التعاون ونقل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

حضر اللقاء عدداً من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى اليونانى بالقاهرة .

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الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة وزارة الدفاع شرق البحر المتوسط اليونان

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رئيس الأركان يناقش مع نظيره اليونانى العلاقات العسكرية المشتركة

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