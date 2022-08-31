مصر وجنوب إفريقيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار

وقع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لتعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة ذات الصلة.

ووقع من الجانب المصري، الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومن جانب دولة جنوب إفريقيا تيمبينكوسي بوناكيلي رئيس مفوضية المنافسة، بحضور أحمد الفضلي، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا.

وذكر الجهاز - في بيان صحفي، اليوم /الأربعاء/- أن مذكرة التفاهم تأتي لتعزيز أواصر التعاون بين الجهازين في مجال حماية المنافسة من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الطرفين في رفع كفاءة العاملين، وتبادل المعلومات والدراسات المتخصصة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لإجراء دراسات مشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الدكتور محمود ممتاز، إن مفوضية المنافسة في جنوب إفريقيا تعد واحدة من أكبر الأجهزة على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدا حرص جهاز حماية المنافسة المصري على التعاون مع أجهزة المنافسة بالدول الإفريقية وتعزيز العمل الإفريقي المشترك سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ محاور استراتيجية عمل الجهاز 2021-2025 في التعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديهم وتحقيق التكامل الإفريقي في مجال حماية المنافسة بما يعود بالنفع على مواطني الدولتين.

ومن جانبه قال بوناكيلي: "يعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر واحدًا من أقدم أجهزة حماية المنافسة في إفريقيا وأكثرها تقديرًا، فنحن في لجنة المنافسة في جنوب إفريقيا نتابع باهتمام كبير الجهود التي يبذلها الجهاز في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص تركيز الجهاز على التنسيق بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستعمل على تعميق التعاون الفني بين الجهتين، بالبناء على مبادرات مثل حوار رؤساء أجهزة حماية المنافسة حول الأسواق الرقمية.

يُذكر أن الدكتور محمود ممتاز يشارك في المؤتمر السنوي السادس عشر لسياسات واقتصاديات المنافسة والذي تعقده مفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا في مدينة ساندتون، في جوهانسبرج، بحضور ومشاركة أكثر من 30 دولة وممثلي عدد من الهيئات والتكتلات الاقتصادية الكبرى والخبراء الدوليين في مجال المنافسة.

وتحدث ممتاز في المؤتمر، عن دور أجهزة حماية المنافسة في مواجهة أزمة الغذاء العالمي الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، كما تحدث عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والتي نصت في مادتها الرابعة على إدراج سياسات المنافسة وإزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الإفريقية بشكل تدريجي.

وعقد ممتاز مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء ممثلي أجهزة المنافسة بالدولة الإفريقية والبلدان الأخرى.