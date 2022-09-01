دعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة تقلق الأمهات منذ أن يخبرها الطبيب بحملها، كما أن أغلب السيدات تجدهم يقلقون منذ اللحظة الأولى على سلامة مولودها، أمامها خيارات منها المتابعة مع الطبيب والأخذ بالأسباب والتداوي وعليها أيضا ألا تنسى الدعاء، فبكلمات الذكر والدعاء يمكن أن يستقر القلب ويهدأ، كما أن الدعاء يحفظ الأجنة منذ مراحلهم الأولى وحتى في أرحام أمهاتهم بمشيئة الله تعالى ,, كلمات كثير كأدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة نعرض جزء كبيرا منها وعلى الأمهات أن يكرروها بين كل وقت وآخر.

دعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة

دعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه إليّ عند مولده مردّاً سالماً معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّه ، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشّيطان الرّجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل وولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت ، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واقذف التّوحيد في قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين. اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصّلاح والتقوى.

أسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي، أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق ، اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه، واجعله مطيعًا لربه، بارًّا بوالديه، متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته، ذخراً للإسلام والمسلمين. لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته، سبحان الله خضوعاً لعظمته، اللهم يا نور السموات والأرض، يا عماد السموات الأرض، يا جبار السموات والأرض، يا ديان السموات والأرض، يا وارث السموات والأرض، يا مالك السموات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، احفظ لي جنيني بحفظك.



دعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني و أنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك. اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنى مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.



دعاء لحفظ الجنين من التشوهات

دعاء لحفظ الجنين من التشوهات اللهم احفظه بحفظك وألهمه رشده واجعله باراً تقيًاً بصيراً سامعاً مطيعاً لك، ولأوليائك محب ناصح، ولأعدائك مبغض، اللهم اشدد به عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين به محضري، وأحيِ به ذكري، واكفني به في غيبتي وأعني به على حاجتي واجعله عوناً لي اللهم إني أستودعك آخر أيام جنيني في بطني فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالمًا معافى من كلّ شرّ. اللهم اجعل ولادتي بجنيني قريبة واجعله يا الله بعيدًا عن كلّ مرض وكل حزن. اللهم أبعد كلّ أذى عن جنيني، وأفرِغ عليّ الصبر أثناء الولادة. اللهم إنّي أسالك باسمك الأعظم أن تحفظ جنيني وتيسّر لي ولادتي وأن تجعله مسلمًا مؤمنًا موحدًا لك.



سور قرآنية لحفظ الجنين

سور قرآنية لحفظ الجنين (وَاَللَّه أَخْرَجَكمْ مِنْ بطون أمَّهَاتكمْ لَا تَعْلَمونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكمْ السَّمْع وَالْأَبْصَار وَالْأَفْئِدَة لَعَلَّكمْ تَشْكرونَ). كَأَنَّهمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضحَاهَا). (كَأَنَّهمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يوعَدونَ لَمْ يَلْبَثوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يهْلَك إِلَّا الْقَوْم الْفَاسِقونَ). (إِذَا السَّمَاء انْشَقَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحقَّتْ * وَإِذَا الْأَرْض مدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ). سورة الفاتحة سبع مرات، وآية الكرسي ثلاث مرات، وسورة الإخلاص ثلاث مرات، وسورة الفلق ثلاث مرات، وسورة الناس ثلاث مرات، وسورة مريم، وسورة الزلزلة. (وَمَا تَحْمِل مِنْ أنثَى وَلَا تَضَع إِلَّا بِعِلْمِهِ). (إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرْض زِلْزَالَهَا* وَأَخْرَجَتِ الْأَرْض أَثْقَالَهَا). (كَأَنَّهمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضحَاهَا).



أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه، وعقابه، وشرّ عباده، ومن همزات الشّياطين، وأن يحضرون. بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء، وهو السّميع العليم. اللهم ربّ النّاس أذهب البأس، اشفي أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك، من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك. ” ربِّ هبْ لي من لدنك ذريّةً طيّبةً إنّك سميع الدّعاء “. كذلك ” ربِّ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين “. ” ربّ اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريتي ربّنا وتقبّل دعاء “. اللهم اكتب له طولَ العمر، وحسن العمل، وسعة الرّزق، وسعادة الدّارين.



دعاء حفظ الأجنة في الرحم دعاء للحامل وجنينها

دعاء للحامل وجنينها اللهم يا رب كل شيء أناجيك في صلواتي ودعواتي في الأسحار أن ترضَ عني وتجعل لقائي بولدي منحة لا محنة يا رب العالمين "يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِكِ أستغيثُ، أصلِحْ لِي شأنِي كلَّهُ، ولا تكِلْنِي إلى نفسِي طرْفةَ عيْنٍ" "اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العافية ديني ودنيايَ وأهلِّي ومالي اللَّهمَّ استُر عوُراتي وآمِن روعاتي اللَّهمَّ احفَظني من بينِ يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بكَ أن أُغتالَ مِن تحتي"، اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.



اللهم يا من استجاب لعبده يونس بن متّى في بطن الحوت أدعوك أن تستجيب دعائي وتفرغ علي رحماتك وتجعل ولادتي كاستلال الشعرة من العجين. اللهم يا رب كل شيء أناجيك في صلواتي ودعواتي في الأسحار أن ترضَ عني وتجعل لقائي بولدي منحة لا محنة يا رب العالمين، اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.



آيات لحفظ الجنين وتسهيل الولادة

آيات لحفظ الجنين وتسهيل الولادة اللهم إني أستودعك آخر أيام جنيني في بطني فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالمًا معافى من كلّ شرّ. اللهم اجعل ولادتي بجنيني قريبة واجعله يا الله بعيدًا عن كلّ مرض وكل حزن. اللهم أبعد كلّ أذى عن جنيني، وأفرِغ عليّ الصبر أثناء الولادة ، اللهم يا مجيب دعوة المضطر أسألك أن تجنّبني وجنيني عسر الولادة وأن يحمل معه الخير في قدومه يارب. اللهم لو كان جنيني يستطيع النداء وهو في جوف رحمي لناداك أن تحرسه وتحفظه وتجعل خروجه إلى الدنيا خروجًا مباركًا، اللهم سلمه من العلل والآفات والأوبئة، اللهم سلمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر له يا غفار، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم إنّي أسألك من فضلك أن تحرس جنيني وتجنّبني وإيّاه المكاره والأخطار، وأن تحفظه وتجعله إمامًا وتجعل العمل الصالح يجري على يديه.



