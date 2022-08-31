إزالة 260 حالة تعدٍ على مساحة 49 فداناً في كفر الشيخ

تمكنت حملة بمحافظة كفر الشيخ لإزالة المخالفات ضمن الموجة ال 20، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، من إزالة 16 حالة على مساحة، 1500متر، و8 قراريط و13 سهماً صرف شرق سيدي سالم، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ بحضور شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، واللواء أشرف النويشي مساعد مدير الأمن، والعقيد أحمد ثروت مأمور مركز شرطة سيدي سالم.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الجملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى، مؤكداً أنه تم إزالة 260 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة ال 20، على مساحة 49 فدانا و14 قيراطاً و13 سهما 41475 متراً، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض منوهًا إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية التي بدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.



وأوضح المحافظ أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد وعلى المجاري المائية بصورة أساسية في بداية الموجة.