محافظ كفر الشيخ : إنشاء محاور جديدة وحديقة مركزية مجانية.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء محاور جديدة غرب وشرق العاصمة، وتوسعة الطرق، بحضور اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.



ووجه محافظ كفر الشيخ، باستكمال الشارع القادم من مستشفى الرحمة بشوارع الزواوي، وصولا للميدان الجاري إنشاؤه بأبراج مكة، وإنشاء شارع جديد بعرض 15 متراً، ليخدم منطقة الأبراج الجديدة البالغ عددها 109 أبراج سكنية.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال توسعة امتداد شارع صبري القاضي المار بسوق الجملة، والإسكان الجديد والممتد لطريق محلة موسى سخا، بحيث لا يقل عرضه عن 24 متراً، ليكون امتدادا للكوبري العلوي الجديد، والذي يخدم المنطقة اللوجستية، كما وجه بإنشاء طريق جديد يصل لجامعة كفر الشيخ.



كما وجه بإنشاء طريق جديد متجه للمنطقة اللوجستية، ليمتد لرافد الطريق الدولي "كفر الشيخ طنطا" ليخدم عمارات الإسكان أمام الجامعة، واستغلال المناطق المجاورة لإنشاء مشروعات خدمية جديدة.



ووجه بإنشاء حارات تهدئة السرعة قبل طريق أبو عمر وبعده، الرابط بين رافدي الطريق "طنطا المحلة"، لضمان عدم وقوع حوادث، كما وجه محافظة كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من إنشاء الكوبريين للقضاء على الزحام المروري.



ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بشارع الزهيري الممتد من حي القنطرة حتى رافد الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ بلطيم"، وإنشاء حارات تهدئة السرعة عند المداخل والمخارج.

ووجه بسرعة الانتهاء من كوبري كفر عسكر، كما وجه بإنشاء محور جديد يمتد من كفر عسكر حتى طريق أبو عمر، يربط بين رافد الطريق الدولي برافد طريق كفر الشيخ طنطا.

كما وجه بتطوير الطريق المتجه من طريق أبو عمر لموقف كفر الشيخ الجديد والقديم، كما وجه بإنشاء ملاعب خماسية وحديقة مركزية مجانية جديدة بجوار الحديقة الحالية حتى ميدان الملك عبد الله، لتكون متنفساً جديداً للأهالي، لتليق بأهالي المحافظة، بالإضافة لإنشاء وحدة تراخيص للنقل.

كما تفقد أعمال الرصف التي بدأت بشارع الـ 47 وأعمال التجميل بـ 4 ميادين، سيدي طلحة، وسعد زغلول، وميدان الـ 47، وميدان الإنشاء والتعمير.

وتهدف إنشاء المحاور الجديدة للربط بين غرب وشرق العاصمة، دون الحاجة لدخول السيارات لوسط المدينة، للقضاء على التكدس المروري، وإيجاد سهولة حركة وتنقل سواء للقادمين من مدخل العاصمة، من ناحية مراكز مطوبس فوه ودسوق للراغبين التوجه للمناطق المتعددة من خلال امتداد طريق صبري القاضي سواء الاتجاه لمحور سعد زغلول، أو امتداد طريق صبري القاضي مرورا بسوق الجملة والإسكان ومنها لسخا، لرافدي الطريق الدولي الساحلي "طنطا كفر الشيخ" "كفر الشيخ المحلة" من خلال طريق أبو عمر.

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