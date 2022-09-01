أعلى سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 1-9-2022

بلغ أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس في البنوك نحو 19.16 جنيها للشراء و 19.37 جنيها للبيع في ميد بنك

وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 1-9-2022، علي مستوي 38 بنكا عاملا بمصر,

وبحسب تقارير مصرفية فقد شهد سعر الدولار ارتفاع خلال الاسبوع الماضي وحتي أمس بمقدار 6 قروش علي الاقل .

سعر الدولار في البنك المركزي



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 19.16 جنيها للشراء مقابل 19.23 جنيها للبيع.

أقل سعر



وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.96 جنيها للشراء و 19.16 جنيها للبيع في بنوك " المشرق، البركة، HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، قناو السويس، العربي الافريقي الدولي، بلوم".

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صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.17جنيه للشراء، مقابل 19.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.23 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.26 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

الدولار 836



أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك بلوم: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.