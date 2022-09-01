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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة والدتها بروض الفرج

حبس
حبس

قررت نيابة روض الفرج الجزئية، حبس، سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن والدتها أثناء استضافتها بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال المباحث بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن شكوى إحدى السيدات من قيام كريمتها بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وتم ضبطها .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية متضمناً شكوى إحدى السيدات من قيام كريمتها بالإستيلاء على مشغولاتها الذهبية. 

وتبين قيام الشاكية مقيمة بالظاهر بتحرير محضر بقسم شرطة روض الفرج بالقاهرة تتضرر فيه من كريمتها مقيمة بدائرة القسم لإستيلائها على منقولاتها والمشغولات الذهبية الخاصة بها أثناء استضافتها وتم ضبط المشكو فى حقها ولها " معلومات جنائية ".

وبمواجهتها قررت بوجود خلافات بينهما وإدعاء والدتها قيامها بسرقة مشغولاتها الذهبية لإجبارها على الإنفاق عليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس ضبط روض الفرج المشغولات الذهبية استيلاء سيدة مشغولات ذهبية خلافات بينهما

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