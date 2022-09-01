تفاصيل مبادرة طريقك أمان لتوفير مظلة تأمينية لـ عمال الديليفري

كشفت ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الإجتماعي، تفاصيل مبادرة طريقك أمان لحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل وعمال الديليفري.

وقالت ميرفت صابرين في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": "فئة عمال الديليفري تعتبر احد فئات العمالة غير المنتظمة".

وأكملت ميرفت صابرين: "الدولة بدأت في تنفيذ مبادرات الحماية الإجتماعية والمظلة التأمينية للعمالة غير المنتظمة".

ولفتت ميرفت صابرين: "ننفذ مبادرات كثيرة لدعم مختلف فئات العمالة غير المنتظمة، وعمال الديليفري عرضة لمخاطر الطريق ويحتاجون إلى مظلة تأمينية".

وأكملت ميرفت صابرين:" نوفر مستلزمات الأمان لعمال الديليفري مثل الخوذة ، ونعمل على توفير مظلمة حماية اجتماعية ومظلة تأمينية وصحية لهم ".

وأضافت ميرفت صابرين:" سيتم التأمين علي عمال الديليفري وفقا لقانون التامينات الإجتماعية والمعاشات ".