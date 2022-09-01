سكودا تكشف الستار عن سيارة فيجن 7S الكهربائية | صور

تخطط سكودا لإطلاق سيارة دفع رباعي جديدة ستتصدر مجموعتها الحالية من السيارات الكهربائية بحلول عام 2026، بالإضافة إلى سيارة سوبر ميني وكروس أوفر صغيرة الحجم ، في خطوة لتصبح واحدة من أبرز بائعي السيارات الكهربائية في الأسواق الكبيرة في أوروبا.

سكودا فيجن 7S

قدمت سكودا صوراً جديدة للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة اطلقت عليها اسم Vision 7S الجديد، ووصف كلاوس زيلمر رئيس العلامة التجارية السيارة الجديدة بأنها ابتكار"جديد تمامًا" لسكودا ، بمعنى أنه يعرض لغة تصميم جديدة جذرية يشار إليها باسم "Modern Solid ".

سكودا فيجن 7S

ستكون سيارات الدفع الرباعي من بين السيارات النهائية لمجموعة فولكس فاجن التي تستخدم مجموعة متنوعة من منصة MEB، والتي سيتم التخلص منها تدريجياً اعتبارًا من عام 2025 لتحل محلها منصة SSP الجديدة، وستعمل بشكل فعال كبديل كهربائي لسكودا كودياك ذات محرك الاحتراق.

يحتوي المفهوم على نطاق كهربائي بشحنة واحدة يزيد عن 370 ميلًا ، بفضل بطارية 89 كيلو واط في الساعة يمكن شحنها بمعدلات تصل إلى 200 كيلو واط.

سكودا فيجن 7S

قبل إطلاق الإصدار الإنتاجي من Vision 7S ، ستستمر سكودا في انتاج سيارات البنزين، حيث تكشف عن سكودا سوبيرب الجديدة وسكودا كودياك الجديدة في النصف الثاني من عام 2023 ، ثم سكودا أوكتافيا المحدثة في عام 2024.

من المتوقع إطلاق مجموعات نقل الحركة الهجينة مع الطرز الجديدة ، ولكن لم يُعرف بعد ما إذا كانت ستتبع اتجاه التصميم الجديد، والذي يتخصص في الصلابة ولكنه يشير إلى الدفع الكهربائي وهو خروج مثير عن أي شيء ابتكرته سكودا حتى الآن.

سكودا فيجن 7S

يتضمن هذا التصميم الخارجي وجهًا صلبًا، يسمى Tech Deck، مصحوبًا بشبك أمامي صغير مميز ، والذي تم تصميمه بحيث يمكن استخدامه في سيارات الشركة الأكبر والأصغر، وهو محاط بمصابيح أمامية جديدة على شكل حرف T، تنعكس في تصميم الإضاءة الخلفية، ومن المتوقع أن تصبح هذه الميزات موجودة في جميع أنحاء مجموعة سكودا الكهربائية، بخلاف سيارات الدفع الرباعي الخاصة بها.

وتعتبر من أكثر الميزات المدهشة في مفهوم Vision 7Sهي مآخذ الهواء العمودية السبعة في كل من الأمام والخلف، والتي تغذي نظام التبريد وتوجيه الهواء إلى الفرامل، وهو أمر تقول سكودا إنه سيظهر في طرازاتها الأكبر القادمة.

سكودا فيجن 7S

يعرض طراز Vision 7S أبوابًا معاكسة للفتح، وشاشة معلومات ترفيهية موجهة عموديًا ، وأزرار متعددة الوظائف ، وعجلة قيادة عريضة، ومقعد للأطفال مدمج في الكونسول الوسطي.