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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة المهن السينمائية تنعى الفنان أمين العسال

أمين عسال
أمين عسال

حرصت نقابة المهن السينمائية على نعي الفنان أمين عسال، الذي توفي مساء أمس.

وجاء البيان كالتالي من خلال الصفحة الرسمية على “الفيسبوك” :"جنازة الزميل / أمين العسال ( انتاج ) » يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي « "صدق الله العظيم".

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ظهرا.. صلاة الجنازة على الراحل أمين العسال غدا بمسجد السيدة نفيسة

ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية  الزميل / امين العسال _ عضو النقابة شعبة الإنتاج ، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان .

الجنازة :  الخميس الموافق 1/9/2022 بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وسوف نوافيكم بموعد ومكان العزاء لاحقاً.

يذكر أن المخرج تامر حمزة أعلن عن وفاة  أمين العسال، بعد تعرضه لأزمة صحية وسط حالة من الحزن الشديد التى سيطرت على أصدقائه.

 وكتب حمزة على صفحته الشخصية : انا لله وإنا اليه راجعون امين العسال في ذمه الله ربنا يرحمك ويغفرلك يا امين على قد طيبة قلبك وجدعنتك. سلام يا صاحبي إلى ان نلتقي.

نقابة المهن السينمائية أمين عسال الفنان أمين عسال عضو النقابة شعبة الإنتاج المخرج تامر حمزة

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