دا كلام ربنا.. نهاد أبو القمصان تطالب الزوج بسداد أجر الرضاعة لزوجته

اثارت المحامية نهاد ابو القمصان موجة كبيرة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد ان تحدث عن حق الزوجة في اجر الرضاعة وطالبت الزوج بسداد ما عليه من واجبات.

تصريحات نهاد ابو القمصان عن الرضاعة

أثارت تصريحات المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جدلا واسعا، بعدما نشرت عبر صفحتها على فيسبوك، مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية تتحدث فيه عن الرضاعة، حيث قالت إن القرآن الكريم لم يجبر السيدات على إرضاع أولادهن، قائلة: "في شاب سألني: إنتى يا أستاذة قلتى الأم مش ملزمة ترضع أولادها ولو رضعت تاخد أجر؟، قلت يا ابنى دا مش كلامى، دا كلام ربنا عز وجل في القرآن في سورة البقرة وفي سورة الطلاق".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.