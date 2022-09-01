طارق الشناوي: نجاة الصغيرة عاشت للفن.. وغنت قصائد أم كلثوم في طفولتها

قال الناقد الفنى طارق الشناوي، إن الفنانة نجاة الصغيرة عاشت للفن وقامت بالغناء لأم كلثوم فى عمر الأربع سنوات واشتهرت بغناء القصائد.

وأضاف "الشناوي"، خلال استضافته ببرنامج “صباحك مصرى” والمذاع عبر فضائية “mbc مصر”، أن الفنانة نجاة الصغيرة ورثت الموهبة من والدها الذى كان يعد من أهم خطاطى الفن فى العالم العربى وله كتابات عدة.

وأشار إلى أن نجاة كانت الأخت الأكبر للفنانة سعاد حسنى ولم يكن الفارق العمرى بينهما كبيرا وكانت شقيقتها عن طريق الأب فقط، لافتا إلى أن المثل الأعلى لسعاد حسنى كانت شقيقتها نجاة.