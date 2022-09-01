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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الحسين الجامعي تستضيف خبراء دوليين لإجراء عمليات جراحية للأطفال بالمجان 12 سبتمبر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلن الدكتور سليمان محمد سليمان، رئيس قسم جراحة الأطفال الأسبق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال المصرية؛ عن تنظيم ورش عمل بمستشفى الحسين الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة يومي 12و 13 من سبتمبر الجاري 2022م. 


وأشار سليمان إلى أن ورش العمل تتضمن النقل المباشر لعمليات جراحة الأطفال الدقيقة جراحات صدر الأطفال من خلال منظار الصدر الجراحي؛ بهدف خدمة الأطفال المرضى وتدريب وتأهيل شباب الأطباء حول الجديد والحديث في مجال جراحات الأطفال على مستوى العالم. 


وأوضح سليمان أن الورش التدريبية تقام على هامش انعقاد المؤتمر الدولي ال 37 للجمعية المصرية لجراحة الأطفال للعام 2022م الذي يقام بالتعاون مع الاتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال (WOFAPS) برئاسة الدكتور سامح شحاتة، رئيس الجمعية أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الأسكندرية، ويعقبها مؤتمر جمعية جراحة الأطفال المصرية بالاشتراك مع الاتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 من سبتمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.


كما أوضح سليمان أن قسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي يستقبل حالات الأطفال التي تتطلب تدخلا جراحيا في مجال صدر الأطفال لمناظرتها وتحضيرها للعرض على خبراء جراحة الأطفال الدوليين من مختلف دول العالم؛ لإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تحتاج إلى ذلك بداية من اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة وذلك بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي، مضيفا أن المؤتمر وورش العمل يقوم عليها فريق من العلماء يضم: الدكتور شريف نبهان قداح، نائب رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأطفال رئيس قسم جراحة الأطفال بطب القاهرة، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، أستاذ جراحة الأطفال وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث سكرتير الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، والدكتور أدهم السعيد، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال  جامعة المنصورة وأمين صندوق الجمعية، ونخبة من أساتذة جراحة الأطفال من داخل القطر وخارجه. 


جدير بالذكر أن العمليات الجراحية تجرى لحالات الأطفال بالمجان بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المنعم دسوقي شمس الدين، رئيس قسم جراحة الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.


ويستقبل قسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي حالات الأطفال التي تتطلب تدخلا جراحيا من خلال التواصل مع  الدكتور محمد دبوس، أستاذ مساعد جراحة الأطفال، والدكتور أحمد العزب المدرس المساعد بقسم جراحة الأطفال.

جامعة الأزهر أ د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أبواب مستشفيات جامعة الأزهر مستشفيات جامعة الازهر

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