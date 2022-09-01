الزمالك يحصل على توقيع مراون عطيه

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حصول مسئولوا القلعه البيضاء على توقيع مروان عطية لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري على عقود انتقاله للفريق الأبيض في الأيام القليلة القادمة.

وأضاف المصدر أن مسؤولو نادي الزمالك ينتظرون رأي البرتغالي فيريرا المدير الفني فيما يخص اتمام الصفقة من عدمه، قبل التفاوض مع الاتحاد السكندري لضم اللاعب.

وفي حالة ترحيب المدير الفني بضم مروان عطية سيعرض الزمالك على الاتحاد انتقال محمود شبانة ومحمد عبد السلام المعارين للاتحاد إلى زعيم الثغر بصورة نهائية.

وفي سياق أخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عودة اللاعبين الأساسيين للتدريبات يوم 3 سبتمبر الجاري استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر في سوبر كأس "لوسيل".

فيما كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الزمالك على رفع نادي الريان القطري للعرض المادي المقدم لضم اللاعب إلى 5 ملايين دولار يحصل عليها نادي الزمالك لبيع زيزو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أن والد اللاعب يضغط على إدارة القلعة البيضاء في الفترة الحالية للموافقة على رحيل نجله للاحتراف بالريان القطري.

وكان اللاعب رفض فكرة استغلال الشرط الجزائي في عقده للرحيل، يذكر أن نادي نانت الفرنسي أبدى اهتمامه بضم زيزو في الفترة الأخيرة أيضا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه الزمالك في تعديل عقد اللاعب وإلغاء الشرط الجزائي للحفاظ على خدمات زيزو.

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك تأكيدات شفهية من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف" بإقامة مباراة إيليكت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 سبتمبر الجاري بالكاميرون.

وأوضح مصدر بمجلس القلعة البيضاء أن مسؤولي النادي ينتظرون وصول الخطاب الرسمي من "كاف" يفيد بموعد المباراة من أجل بدء الترتيب للسفر إلى الكاميرون استعدادا لخوض اللقاء.

ويعقد أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره مع الفريق بعد انتهاء تعاقده مع النادي.

وأكد مصدر بالزمالك أن هناك سيناريوهان لحسم مصير اللاعب مع النادي الأول يتمثل في التجديد له لمدة موسم والسيناريو الثاني يتمثل في عرض فكرة الاعتزال مع توليه منصب بقطاع الناشئين في القلعة البيضاء.