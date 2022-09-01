رئيس جامعة الإسكندرية يكرم الطالبة رحمه أحمد ويأمر بتكفل مصروفاتها الدراسية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالبة رحمه أمين أحمد، الطالبة بكلية التجارة، والتى تعمل في توصيل الأوردرات عبر تطبيق شهير، وحظيت بإعجاب واسع من رواد السوشيال ميديا، وذلك بمقر مكتبه بمبنى إدارة الجامعة.



وشدد الدكتور "قنصوه" على تقديم كامل الدعم للطالبة باعتبارها نموذجاً محفزاً للشباب على العمل والكفاح، وقدم رئيس جامعة الإسكندرية شهادة تقدير للطالبة.

وأكد رئيس الجامعة بتكفل الجامعة بمصروفات الطالبة الدراسية اعتبارا من العام الدراسي القادم، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية لها خلال فترة الدراسة تشجيعاً لمجهودها، وحرصا من الجامعة على دعم النماذج الإيجابية من الشباب داخل الجامعة، وحثهم على التطور المستمر، متمنياً للطالبة التوفيق والنجاح في حياتها العلمية والعملية.