وزيرة التضامن: قانون فصل موظف القطاع العام قلل نسبة تعاطي المخدرات.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن قانون فصل موظف القطاع العام قلل نسبة تعاطي المخدرات من 8% في عام 2019 حتى نصف بالمائة هذا العام، مشيرة إلى انه وقعنا الكشف على 16 ألف سائق وقت نسبة التعاطي وكانت 12% ووصلت 1.7% .



وقالت نيفين القباج، خلال لقاء لها لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن هناك تعاطي المخدرات بين طلاب المدارس والجامعات بنسبة 5.9% من الطلاب، وكانت وقت الثورة 10%، مؤكدة أن المجهودات الأمنية ساهمت في تقليل النسبة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لدينا 28 مركز للعلاج من تعاطي من الإدمان، ويتم العلاج في خصوصية تامة ومجانية.

38 مركز

وأشارت نيفين القباج إلى أنه متوقع أن تصل إلى 38 مركز نهاية العام القادم، خاصة أن تعاطي المخدرات وصل بين الشابات إلى 6%.