تعرف على أقوى مواصفات لـ هوندا سيفيك تايب آر موديل 2023 الجديدة | صور

قدمت العلامة التجارية اليابانية هوندا سياراتها الجديدة سيفيك تايب آر موديل 2023 لأول مرة من شهرين تقريبا دون الكشف عن مواصفات المحرك، الذي وصفته هوندا أنه الأقوى في تاريخ فئة سيفيك على الإطلاق.

هوندا تايب آر موديل 2023

تعتمد هوندا سيفيك تايب آر موديل 2023 على محرك سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، ينتج قوة تصل الى 315 حصانًا (235 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يبلغ 310 رطل (420 نيوتن متر).

يذكر ان المحرك الجديد يعتبر أقوى بـ 9 أحصنة و 15 رطل قدم من عزم الدوران عن الجيل السابق من تايب آر ومحركها K20C1، والذي لم يتغير إلى حد كبير في الطراز الجديد، لا تعتبر الزيادة قفزة كبيرة ، لكن هوندا تؤكد على الضبط الذي تم لجعل السيارة أكثر قابلية للعرض.

هوندا تايب آر موديل 2023

يتوفر عزم الدوران الأعلى عند 2600 دورة في الدقيقة منخفضة نسبيًا خلال 4000 دورة، ويتميز الشاحن التوربيني المحدث بشفرات توربينية مُحسَّنة تخلق ضغطًا أكبر مع نطاق أوسع وكفاءة أكبر ، وتتميز بصمام نشط يسمح لمزيد من الغاز (والضوضاء) بالخروج من النظام.

حققت السيارة الجديدة هوندا سيفيك تايب آر موديل 2023 لفة في دقيقتين و 23.1 ثانية ، متغلبًا على زمن سيفيك تايب آر المنتهية ولايته البالغ دقيقتين و 23.9 ثانية، وستتوفر بنظام دفع أمامي للعجلات.

هوندا تايب آر موديل 2023

تقول هوندا أن سيفيك تايب آر موديل 2023 الجديد أطول قليلاً وأعرض من سابقتها، حيث يبلغ طول قاعدة عجلاتها 1.4 بوصة ، والمسار في المقدمة بعرض بوصة كاملة، وفي الخلف ،يبلغ عرضه 0.75 بوصة، ويتم إعادة ضبط التعليق تمامًا مقابل الطراز الأقدم.

هوندا تايب آر موديل 2023

تركب السيارة على إطارات Michelin Pilot Sport 4S، وهي ترقية ملحوظة، وعلى الرغم من أن قطر العجلة قد انخفض إلى 19 بوصة ، إلا أن الإطارات الأمامية أكبر قليلاً.

لم تكشف هوندا عن أسعار سيفيك تايب آر موديل 2023 حتى الآن وتم تأجيل الإعلان حتى لموعد الرسمي للإعلان لإطلاق السيارة.