عاجل
بركات: الأهلي لن يتأثر برحيل ميكسيوني.. اللاعب لم يقدم شيئا مع الفريق منذ انضمامه حدث ليلا.. "بكري" رداً على شائعة الطائرة الرئاسية الفارهة: محاولات لإثارة الفتن.. أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب في عيد ميلادها .. أجرأ إطلالات سلمى حايك على الريد كاربت أحمد زايد: مكتبة الإسكندرية بها إمكانيات مادية وبشرية تؤهلها لتصبح منصة عالمية .. فيديو إيران ترد على مقترحات أمريكا بشأن الاتفاق النووي وبايدن يهاجم أنصار ترامب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أقوى مواصفات لـ هوندا سيفيك تايب آر موديل 2023 الجديدة | صور

هوندا تايب آر موديل
هوندا تايب آر موديل 2023

قدمت العلامة التجارية اليابانية هوندا سياراتها الجديدة سيفيك تايب آر موديل 2023 لأول مرة من شهرين تقريبا دون الكشف عن مواصفات المحرك، الذي وصفته هوندا أنه الأقوى في تاريخ فئة سيفيك على الإطلاق.

باقة 100 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة | صور

بـ 120 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بمواصفات اعتمادية | صور

هوندا تايب آر موديل 2023

تعتمد هوندا سيفيك تايب آر موديل 2023 على محرك سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، ينتج قوة تصل الى 315 حصانًا (235 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يبلغ 310 رطل (420 نيوتن متر).

 

يذكر ان المحرك الجديد يعتبر أقوى بـ 9 أحصنة و 15 رطل قدم من عزم الدوران عن الجيل السابق من تايب آر ومحركها K20C1، والذي لم يتغير إلى حد كبير في الطراز الجديد، لا تعتبر الزيادة قفزة كبيرة ، لكن هوندا تؤكد على الضبط الذي تم لجعل السيارة أكثر قابلية للعرض.

هوندا تايب آر موديل 2023

يتوفر عزم الدوران الأعلى عند 2600 دورة في الدقيقة منخفضة نسبيًا خلال 4000 دورة، ويتميز الشاحن التوربيني المحدث بشفرات توربينية مُحسَّنة تخلق ضغطًا أكبر مع نطاق أوسع وكفاءة أكبر ، وتتميز بصمام نشط يسمح لمزيد من الغاز (والضوضاء) بالخروج من النظام.

 

حققت السيارة الجديدة هوندا سيفيك تايب آر موديل 2023 لفة في دقيقتين و 23.1 ثانية ، متغلبًا على زمن سيفيك تايب آر المنتهية ولايته البالغ دقيقتين و 23.9 ثانية، وستتوفر بنظام دفع أمامي للعجلات.

هوندا تايب آر موديل 2023

تقول هوندا أن سيفيك تايب آر موديل 2023 الجديد أطول قليلاً وأعرض من سابقتها، حيث يبلغ طول قاعدة عجلاتها 1.4 بوصة ، والمسار في المقدمة بعرض بوصة كاملة، وفي الخلف ،يبلغ عرضه 0.75 بوصة، ويتم إعادة ضبط التعليق تمامًا مقابل الطراز الأقدم. 

 

هوندا تايب آر موديل 2023

تركب السيارة على إطارات Michelin Pilot Sport 4S، وهي ترقية ملحوظة، وعلى الرغم من أن قطر العجلة قد انخفض إلى 19 بوصة ، إلا أن الإطارات الأمامية أكبر قليلاً.

 

لم تكشف هوندا عن أسعار سيفيك تايب آر موديل 2023 حتى الآن وتم تأجيل الإعلان حتى لموعد الرسمي للإعلان لإطلاق السيارة.

 

هوندا تايب آر تايب سيفيك اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد "أبوجبل" من مكتبه قبل توقيع العقود .. فيديو

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

حسام غالي يطير إلى ألمانيا ثم هولندا وإسبانيا من أجل الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بـ 120 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بمواصفات اعتمادية | صور

أسعار هافال H6 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة| صور

قيمة مقابل سعر.. رينو ميجان المستعملة بـ 125 ألف جنيه | تفاصيل

بين الفاخرة والاقتصادية.. سعر كيا كرنفال موديل 2022 في السعودية | صور

تبدأ من 295 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك شبابية موديل 2022| صور

سعر هافال جوليان موديل 2022 في السعودية | صور

سكودا تكشف الستار عن سيارة فيجن 7S الكهربائية | صور

بقوة 829 حصانا.. فيراري دايتونا SP3 تتألق على حلبة السباق | فيديو

ترشيحاتنا

وائل رياض: قدمت تقريرا لميكالي بـ120 لاعبا.. وهذا سبب غياب أبناء الزمالك عن معسكر "الأولمبي"

3 أبراج بتحب تشتري أونلاين .. أنت منهم ؟| بيخلصوا فلوسهم عليه

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 2-9-2022

تنسيق المرحلة الثالثة .. ننشر الأماكن الشاغرة بكليات التربية الموسيقية

كتبها في حجرة صغيرة بحي عابدين.. يحيى حقي يكشف سبب انزعاجه من قنديل أم هاشم

أول تعليق من أمريكا على رد إيران بشأن مسودة الاتفاق النووي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. أجرأ إطلالات سلمى حايك على الريد كاربت

جينيفر لوبيز تكشف عن صور حفل زفافها وتفاصيل ليلة العمر مع بن أفليك

ابتعدت عن السجائر ومكنتش متخيل حب الجمهور.. أبرز تصريحات محمد عبد الرحمن مع منى الشاذلي

حلقت شعرها.. طليقة جورج الراسي تثير الجدل بعد وفاته

فيديو

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ