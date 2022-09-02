مسئول بالخدمات البيطرية: لدينا مواشي منتخبة ومنتقاة لتحسين السلالات

خصص الإعلامي جابر القرموطي، حلقة اليوم للحديث عن تحسين سلالات المواشي، وقدم الحلقة من داخل مركز التناسليات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي السياق ذاته قال الدكتور بركات محمد علي، مدير عام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال حواره ببرنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" المركز يضم مواشي منتخبة ومنتقاه من قبل متخصصين في شتى أنحاء العالم يتم الاعتماد عليها لاستغلالها في تحسين السلالات.

وأشار إلي أن طريقة الانتخاب والانتقاء من أنحاء العالم، هي أفضل الوسائل لتحسين إنتاج اللحوم والألبان في مصر، مبشرًا بإحداث طفرة قريبة في الثروة الحيوانية.