بعد جنوح سفينة شحن... تسرّب نفطي قبالة ساحل جبل طارق

أدى اصطدام سفينة شحن بناقلة للغاز الطبيعي المسال قبالة ساحل جبل طارق إلى جنوحها وتسرب زيت الوقود منها، وذلك حسبما أفادت قناة يورنيوز.

ولا تزال سفينة الشحن "أو أس 35" التي تبحر تحت علم دولة توفالو جانحة في خليج جبل طارق منذ حادث الاصطدام في وقت متأخر الإثنين في المنطقة الواقعة في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة إيبيريا.

ولم يصب أحد من أفراد طاقم السفينة حيث تم إجلاء 24 شخصا منهم، كما تم وضع حاجز عائم يُستخدم لاحتواء بقعة زيت الوقود في منطقة التصادم.

وقالت حكومة جبل طارق في بيان: "أكدت هيئة موانىء جبل طارق حصول تسرب لزيت الوقود الثقيل وقد امتدت كمية صغيرة منه فقط خارج محيط الحاجز"، مضيفة أن التسرب "تحت السيطرة بشكل كامل".