وفاء عامر توجه رسالة لـ أمين العسال: محدش مش زعلان عليك

وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة وداع للراحل أمين العسال، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "محدش مش زعلان عليك يا أمين يا غالي يا طيب.. الفاتحة".

وحددت نقابة المهن السينمائية يوم الأحد القادم موعدا لإقامة عزاء الراحل أمين العسال، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.

وشيعت جنازة الراحل بعد ظهر الأربعاء من مسجد السيدة نفسية وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على أسرته وأصدقائه من داخل الوسط الفني.

وحرصت نقابة المهن السينمائية على نعي الفنان أمين عسال، الذي توفي مساء الأربعاء.

وجاء البيان كالتالي من خلال الصفحة الرسمية على “الفيسبوك” :"جنازة الزميل أمين العسال "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي « "صدق الله العظيم".

ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل امين العسال عضو النقابة شعبة الإنتاج ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان .